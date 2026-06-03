Odkryj letni blask i poczuj morze na skórze! Limitowana edycja makijażu, która przedłuży wakacje

Poczuj słońce na skórze: Peptide Infused Bronzer

Sercem kolekcji, które pozwoli Ci zachować wakacyjną opaleniznę przez cały rok, jest Peptide Infused Bronzer. Ten wyjątkowy produkt idealnie wtapia się w skórę, zapewniając stopniowo nasilającą się, naturalnie wyglądającą opaleniznę. Zapomnij o nienaturalnych pomarańczowych tonach – bronzer Catrice SEASHELL STORIES został stworzony, by imitować zdrowy, słoneczny blask, jednocześnie pielęgnując skórę dzięki zawartości peptydów. To idealny sposób, by dodać twarzy ciepła i wymodelować ją w subtelny sposób, jakbyś właśnie wróciła z urlopu.

Świeżość prosto z plaży: Blush Balm

Dla dopełnienia efektu świeżości i młodzieńczego rumieńca, kolekcja oferuje Blush Balm. Ten delikatny, koralowy odcień policzków to kwintesencja letniego looku – sprawia wrażenie, jakbyś właśnie wróciła z długiego spaceru brzegiem morza, muśnięta słońcem i orzeźwiającą bryzą. Lekka formuła balsamu łatwo rozprowadza się na skórze, nadając jej promienny blask, który idealnie komponuje się z opaloną cerą. To subtelny, ale wyrazisty akcent, który ożywi każdą stylizację.

Migoczące refleksy: Ultra Glossy Lip Glaze

Żaden letni makijaż nie byłby kompletny bez błyszczących ust, które odbijają światło niczym tafla wody. Ultra Glossy Lip Glaze z kolekcji SEASHELL STORIES to klucz do uzyskania tego efektu. Jego szklisty połysk sprawia, że usta wyglądają na pełniejsze i bardziej soczyste, a delikatne, migoczące drobinki dodają im niezwykłej głębi. Idealny do noszenia solo dla subtelnego efektu lub jako top na ulubioną szminkę, by dodać jej letniego charakteru. To idealne wykończenie makijażu, które przyciąga wzrok i podkreśla letni vibe.

Niekończąca się letnia chwila

Cała kolekcja Catrice SEASHELL STORIES to harmonijne połączenie delikatnych koralowych odcieni i odbijających światło wykończeń. Dzięki niej stworzysz stylizacje, które nie tylko podkreślą Twoje piękno, ale także sprawią wrażenie niekończącej się letniej chwili. To limitowana edycja, która pozwoli Ci cieszyć się słońcem, morzem i lekkością wakacji, niezależnie od pory roku. Nie przegap okazji, by zanurzyć się w świecie SEASHELL STORIES i przedłużyć swoje lato!

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe