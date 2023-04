Utrzymanie równowagi mikrobiomu – dlaczego warto stosować kosmetyki z probiotykami!

Nikt o to nie pytał, każdy potrzebował. Kosmetyki do kąpieli inspirowane Mario

Zacznijmy od postaw - czym jest mikrobiom i jaką rolę odgrywa w utrzymaniu naszej skóry w doskonałej kondycji. Mikrobiom to zbiór przyjaznych mikroorganizmów, bytujących na naszej skórze. To miliony bakterii, grzybów, drożdży i wytwarzanych przez nie substancji, które tworzą unikalny dla każdego z nas ekosystem, stanowiący pierwszą linię obrony przed mikrobami patogennymi i alergenami.

Co wpływa na zaburzenie równowagi mikrobiomu?

kwasy AHA/BHA i retinoidy,

peelingi chemiczne i laserowe,

zanieczyszczenie powietrza (smog),

promieniowanie UV, przy braku ochrony przeciwsłonecznej),

niewłaściwa pielęgnacja – zbyt agresywnie działające kosmetyki oczyszczające skórę,

Do zniszczenia równowagi mikrobiomu może przyczynić się również nieprawidłowa dieta – uboga w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, a także palenie i dym papierosowy.

Zobacz także: Promienie słoneczne odpowiadają za 80 proc. process starzenia się skóry. Jeżeli nie stosujesz tego, to zmarszczki pojawią się szybciej niż się spodziewasz

Naruszenie balansu pomiędzy dobroczynnymi mikroorganizmami, a patogennymi prowadzi do wielu problemów skórnych.

Jakie mogą być objawy naruszenia równowagi mikrobiomu:

nadmierna suchość skóry,

zaostrzeniem zmian trądzikowych i stanów zapalnych (w wyniku namnażania się patogenów chorobotwórczych),

zaburzeniem pH skóry,

podatność na czynniki drażniące i alergeny – pojawiają się alergie i podrażnienia,

spowolnienie procesów odnowy skóry, co prowadzi do szybszego jej starzenia się.

Jak możemy wspomóc mikrobiom skóry?

Gdy mikroflora skóry twarzy ulega zaburzeniu z pomocą przychodzą probiotyki i prebiotyki. Pierwsze z nich to żywe dobroczynne szczepy bakterii, które przyczyniają się do odnowy naturalnej flory bakteryjnej i zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Podobnie jak każdy inny żywy organizm również one potrzebują pożywienia – tutaj pojawiają się prebiotyki stanowiące pokarm dla flory bakteryjnej. To białka, tłuszcze i polisacharydy, które stanowią pokarm dla dobroczynnych bakterii, stymulując ich rozwój. Połączenie prebiotyków i probiotyków tworzy kompleks nazywane synbiotykiem.

Hydrofilna oliwka w żelu do oczyszczania i demakijażu Total Revital Solution, SHECARE.

Makijaż, kurz, brud i nadmiar sebum nie mają z nią żadnych szans. Żelowa formuła po połączeniu z wodą zamienia się w delikatną piankę, która z łatwością radzi sobie z zabrudzeniami. Formuła wzbogacona o pre- i probiotyki pozwala zachować równowagę mikrobiomu. Dodatek niebieskiej algi LANABLUE ™, oleju ze słodkich migdałów, masła mango, masła shea i oleju z nasion marchwi kondycjonuje i pobudza odnowę skóry już na etapie oczyszczanie.

Jak działają probiotyki w kosmetykach?

Ich głównym zadaniem jest odbudowa naruszonej równowagi mikrobiomu i wzmocnienie funkcji ochronnych skóry. To jednak nie wszystko.

Probiotyki w kosmetykach hamują rozwój szkodliwych bakterii, również tych odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych.

Probiotyki pomagają utrzymać prawidłowe pH skóry.

Formuły z probiotykami wpływają na prawidłowy skład wytwarzanego sebum.

Kosmetyki z probiotykami wpływają na zmniejszenie procesów zapalnych w skórze i zmniejszenie reaktywności cery.

Probiotyki działają regenerująco na skórę, przyczyniając się do zwiększenia jej elastyczności i gładkości.

Synbiotyczne rewitalizująco-regenerujące serum-bomb Total Revital Solution, SHECARE.

Zaawansowane serum o silnym działaniu naprawczym i witalizującym. Dzięki zawartości endemicznej alga niebieskiej LANABLUE™, ficyny, wyspecjalizowanego peptydu oraz fermentowanej wody ryżowej serum pobudza skórę do regeneracji, poprawia zagęszczenie skóry i wypełnia ubytki, zapewniając doskonały efekt odmładzający. A dzięki wzbogaceniu formuły o synbiotyk kosmetyk dba również o równowagę mikrobiomu. Serum świetnie się wchłania i nie obciąża skóry. Efekt to nawilżona, gładka i napięta skóra o młodzieńczym blasku.

Kosmetyki z probiotykami – dlaczego warto je stosować?

Kosmetyki z probiotykami i prebiotykami pomagają utrzymać równowagę mikrobiomu, zapewniając prawidłowe pH skóry i zwiększają odporność skóry na czynniki zewnętrzne. Przyspieszają regenerację naskórka, pomagają leczyć stany zapalne i zmiany trądzikowe oraz wpływają na wygładzanie zmarszczek.

Dla tych, który chcą pielęgnacyjna moc działania podnieść na wyższy poziom polecamy produkty z synbiotykami. Połączenie dobroczynnych drobnoustrojów z ich „pożywieniem” zwiększa skuteczność działania formuł kosmetycznych.

Synbiotyczny rewitalizująco-nawilżający krem-booster Total Revital Solution, SHECARE.

Aktywuje procesy odnowy naskórka i wpływa na jego wizualną poprawę, wygładza i odświeża naskórek. Formuła tego kremu to wyjątkowe połączenie składników wspierających rewitalizację i odnowę skóry, takich jak mikrozłuszczający enzym z figi, endemiczne algi niebieskie LANABLUE™, witamina E czy amini-complex, oraz synbiotyku – połączenia pre- i probiotyków, które zadbają o przywrócenie równowagi mikrobiomu. Lekka formuła kremu świetnie się wchłania, dając efekt rozświetlenia. Idealnie sprawdza się pod makijaż.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

i Autor: Materiały prasowe SHECARE