Valentino Beauty ponownie otworzyło studio 54, aby celebrować limitowany zapach Born in Roma Rendez-Vous Ivory

Valentino Beauty tchnęło nowe życie w legendarne Studio 54. Centralnym punktem uroczystości była premiera nowych zapachów Valentino Beauty 2025 Rendez-Vous Ivory, limitowanej edycji uosabiającej śmiałość haute couture i poetycką zmysłowość. W tym roku specjalna kolekcja debiutuje we flakonach charakterystycznych dla linii Born in Roma w nowej, efektownej odsłonie w kolorze kości słoniowej ze złotymi akcentami zarówno w wersji Donna, jak i Uomo. Nawiązując do ducha Studia 54, charakteryzującego się odważną ekspresją, flakony stanowią czyste płótno, które pozwala wyrazić swoją osobowość.

Nowe zapachy wyrażają etos Valentino Beauty, który jest oparty na inkluzywności, energii i bezkompromisowej indywidualności. Tworzy to nowoczesną odę do siły piękna jako narzędzia niezwykłej autoekspresji.

Born in Roma Donna Rendez-Vous została na nowo stworzona dzięki świeżym nutom kwiatu pomarańczy i akordowi pianki marshmallow, uzupełnionym kremową wanilią bourbon z Madagaskaru i lekkim białym piżmem.

BORN IN ROMA Donna

  • Nuty głowy: mandarynka, kwiat pomarańczy
  • Nuta serca: marshmallow
  • Nuta bazy: piżmo, wanilia

Born in Roma Uomo Rendez-Vous ujawnia ciepłe, drzewno-ambrowe połączenie, w którym musująca bergamotka i aromatyczna lawenda zderzają się z dymnym akordem, budząc intymność i magnetyczną energię.

BORN IN ROMA Uomo

  • Nuta głowy: bergamotka
  • Nuta serca: lawenda
  • Nuty bazy: aromat ognia, drzewo

 Kampania reklamowa 2025 Rendez-Vous Ivory Collection, sfotografowana przez uznaną fotografkę Carlijn Jacobs, z udziałem ambasadorki Born In Roma, Adut Akech, oddaje istotę kolekcji: elegancję kości słoniowej rozświetloną ciepłymi blaskami i elektryzującą energią Studia 54. Ta wizualna opowieść zaprasza do świata, w którym radosna nocna zabawa i piękno stają się barwnym rytuałem.

