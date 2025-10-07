Valentino Beauty ponownie otworzyło studio 54, aby celebrować limitowany zapach Born in Roma Rendez-Vous Ivory

Nowe zapachy wyrażają etos Valentino Beauty, który jest oparty na inkluzywności, energii i bezkompromisowej indywidualności. Tworzy to nowoczesną odę do siły piękna jako narzędzia niezwykłej autoekspresji.

Born in Roma Donna Rendez-Vous została na nowo stworzona dzięki świeżym nutom kwiatu pomarańczy i akordowi pianki marshmallow, uzupełnionym kremową wanilią bourbon z Madagaskaru i lekkim białym piżmem.

BORN IN ROMA Donna

Nuty głowy: mandarynka, kwiat pomarańczy

Nuta serca: marshmallow

Nuta bazy: piżmo, wanilia

Born in Roma Uomo Rendez-Vous ujawnia ciepłe, drzewno-ambrowe połączenie, w którym musująca bergamotka i aromatyczna lawenda zderzają się z dymnym akordem, budząc intymność i magnetyczną energię.

BORN IN ROMA Uomo

Nuta głowy: bergamotka

Nuta serca: lawenda

Nuty bazy: aromat ognia, drzewo

Kampania reklamowa 2025 Rendez-Vous Ivory Collection, sfotografowana przez uznaną fotografkę Carlijn Jacobs, z udziałem ambasadorki Born In Roma, Adut Akech, oddaje istotę kolekcji: elegancję kości słoniowej rozświetloną ciepłymi blaskami i elektryzującą energią Studia 54. Ta wizualna opowieść zaprasza do świata, w którym radosna nocna zabawa i piękno stają się barwnym rytuałem.

i Autor: Valentino/ Materiały prasowe