Vanda Novak zadebiutowała na operowej scenie - buty marki w światowej premierze "Głos Potwora"

Spektakl, inspirowany autobiografią "Europa Europa" Salomona Perela i filmem Agnieszki Holland, to wyjątkowy projekt łączący muzykę kompozytora Alka Nowaka z librettem Roberta Bolesto w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, w którym twórcy, kojarzeni głównie ze światem filmu, wkraczają w świat opery i wielkiej sceny. Spektakl opowiada historię Kuratora przygotowującego wystawę "Zagłada Meduz", który poprzez eksponaty i wydarzenia towarzyszące ekspozycji odbywa wewnętrzną podróż po tragicznej historii.

Katarzyna Lewińska, ceniona kostiumografka znana m.in. ze współpracy z Agnieszką Holland przy filmach "W ciemności" i "Pokot", wybrała buty Vanda Novak do uzupełnienia swojej kostiumograficznej wizji. Lewińska, która pracowała również przy "Powidokach" Andrzeja Wajdy czy kultowym serialu "1670", doceniła jakość i design marki, dlatego zdecydowała się na włączenie butów Vanda Novak w kostiumy operowe. Buty Vandy Novak ubierać będą chór i tancerki Opery Bałtyckiej w Gdańsku w rozmaitych rolach w trakcie przedstawienia. To było pierwsze tak znaczące współdziałanie marki obuwniczej z polską sceną operową. Dla nas to był wyjątkowy moment - nasze buty po raz pierwszy zagościły na operowej scenie, wspierając artystyczną wizję tak cenionej kostiumografki jak Katarzyna Lewińska projektantka i twórczyni marki, Dominika Nowak

Spektakl porusza uniwersalne tematy ukrywania tożsamości, strachu i przetrwania w obliczu zagrożenia. Za scenografię odpowiada Jagna Dobesz, doceniona Europejską Nagrodą Filmową za "Dziewczynę z igłą", choreografię przygotował Tomasz Jan Wygoda, wizualizacje stworzył Natan Berkowicz, a w tytułowej roli wystąpił kontratenor Jan Jakub Monowid. Orkiestrę Opery Bałtyckiej w Gdańsku poprowadził Yaroslav Shemet.

"Głos Potwora" to kolejna po "Simonie Boccanegrze" Verdiego opera w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, która w swej twórczości bawi się konwencją, komentuje rzeczywistość i łączy realizm z mitycznym wymiarem, poszukując ponadczasowych prawd o człowieku.

