Victoria’s Secret prezentuje nową odsłonę sklepu w Złotych Tarasach w Warszawie

Sklep znajduje się na parterze centrum handlowego Złote Tarasy i charakteryzuje się innowacyjną koncepcją oraz intuicyjną nawigacją, która ułatwia klientom zakupy i zapewnia płynne doświadczenie zakupowe. Z okazji otwarcia zaplanowano wyjątkową ceremonię przecięcia wstęgi, którą poprowadzi Anna Lewandowska. Uroczystość, która odbędzie się 5 maja 2026 roku, zapowiada się jako niezapomniane wydarzenie pełne blasku, energii i wyjątkowej atmosfery.

Klienci będą mogli przeglądać i kupować pełną gamę produktów marki, w tym charakterystyczne biustonosze, figi, bieliznę oraz piżamy Victoria’s Secret z różnych kolekcji. Dostępne będą również produkty kosmetyczne marki Victoria’s Secret, w tym popularne perfumy, zapachy i mgiełki. Wśród tych propozycji znajduje się bestsellerowa woda perfumowana Bombshell, która zachwyca nutami brazylijskiej purpurowej marakui, kremową słodyczą madagaskarskiej wanilii orchideowej, a serce zapachu rozkwita charakterystyczną dla Bombshell piwonią. Dla klientów dostępna będzie również spersonalizowana, indywidualna usługa dopasowania biustonoszy - usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Dodatkowo w sklepie będzie można bezpłatnie personalizować piżamy oraz grawerować inicjały na flakonach wody perfumowanej.

