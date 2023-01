W 2023 roku zadbaj o siebie! Postaw na relaks i domowe rytuały

Postanowienia noworoczne lepiej wdrażać z promocjami! Zobacz, co CCC przygotowało na wyprzedażach 2023

Obłędny sweter damski to prawdziwa perełka wyprzedaży Reserved. Idealny dla kobiet po 60-tce. Kolor jak marzenie i prosty, elegancki krój

Każda kobieta powinna mieć go w szafie

To najlepszy kolor włosów dla kobiet o piwnych oczach. Styliści zaprezentowali modną fryzurę na 2023. Będziesz wyglądać bosko!

VEGANUARY

Produkty marki LUSH są w 100% wegetariańskie, a asortyment wegański stale się powiększa. Obecnie 95% wszystkich produktów nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Dołącz do LUSH, a przekonasz się, że wegańskie, testowane bez udziału zwierząt produkty są idealne dla Ciebie!

Zobacz także: Grudnik zakwitnie, jak majowa łąka. Użyj tylko domowej odżywki, którą zrobisz w 5 minut

Dream Cream

balsam do ciała

Stworzony z najbardziej relaksujących składników, takich jak: mleczko owsiane, rumianek i lawenda. Idealne dla wrażliwej skóry. Oliwa z oliwek i masło kakaowe świetnie zmiękczają suchą lub spierzchniętą skórę, a olejek różany pomaga złagodzić zaczerwienienia i podrażnienia. Zrób swojej skórze przysługę i potraktuj ją dobrze, stosując ten balsam. Od czasu wynalezienia w 1996 r. Dream Cream zyskał sobie spore grono zwolenników.

Veganese

odżywka do włosów

Twoje włosy pokochają tę lekką odżywkę z dużą ilością wodorostów, lawendy i rozmarynu, która sprawi, że będą błyszczące i puszyste. Żel Agar z alg morskich (zamiast lanoliny) lekko powleka każde pasmo, aby nadać włosom miękkości, nawilżenia i ochrony bez obciążania ich. Olejki eteryczne i sok z cytryny zapewniają połysk, odświeżenie i po prostu olśniewające rezultaty. Ta lekka odżywka jest idealna dla osób o cienkich włosach.

Sleepy

świeca zapachowa

Ziołowa świeca o zapachu lawendy jest idealnym towarzyszem relaksującej kąpieli lub rutyny pielęgnacyjnej przed snem. Bazą jest olej kokosowy oraz woski z oleju rzepakowego, kokosowego i rycynowego. Dzięki tej naturalnej bazie woskowej świeca Sleepy nie zawiera oleju palmowego ani soi i jest w 100% wegańska - tak, jak wszystkie inne świece zapachowe LUSH. Przybliżony czas wypalania to 12-15 godzin. Za każdym razem spalają ją przez 3-4 godziny - to idealny czas.

Guardians Of The Forest

mgiełka do ciała

Podążaj śladami ziemistego absolutu dębowego i zanurz się w niesamowicie bujnym, zielonym pachnącym lesie. Ciesz się zapachem rosy i porankiem po intensywnym deszczu. Otocz się pikantnym olejkiem cyprysowym i ożyw swoje wciąż zmęczone zmysły. Wszystkie spraye do ciała i perfumy LUSH są wegańskie.

NOWE PRODUKTY Z MAGNEZEM

LUSH zapuszcza się w świat fitnessu i aftercare! Wprowadza na rynek magnezowe olejki do masażu oraz sole do kąpieli z solą Epsom. Kąpiel połączoną z masażem Wynalazcy LUSH nazywają niebiańskim duetem. Magnez jest czwartym z kolei najbardziej rozpowszechnionym minerałem w ludzkim ciele, odpowiedzialnym za ponad 300 różnych funkcji. Uważa się, że działa przeciwzapalnie, wspierając mięśnie w ruchu i regeneracji.

LUSH wprowadza na rynek zupełnie nowe produkty wypełnione magnezem - substancją, która poprawia regenerację mięśni, sen, a nawet może łagodzić ból. Dodatkowo również sól do kąpieli Epsom, która doskonale Cię zregeneruje i rozluźni ciało po wysiłku fizycznym.

LUSH podchodzi do pielęgnacji holistycznie. Nowa gama produktów zawierających magnez została stworzona, aby zrewitalizować i usprawnić ciało oraz wspomóc umysł w regeneracji i wartościowym wypoczynku.

Before Magnesium Bar

kostka do masażu z magnezem

Gotowi, do biegu... ruszamy z tym skutecznym połączeniem magnezu i kofeiny. Olejki z buchu i bergamotki nadają energetyzujący, cytrusowy zapach. Glinka zeolitowa pobudza mięśnie do działania, a miętowy olejek wintergreen wspomaga wchłanianie magnezu przez skórę.

After Magnesium Bar

kostka do masażu z magnezem

Kiedy Twoje ciało jest zmęczone i obolałe, zafunduj sobie masaż w kostce, który jest bogaty w kojący olejek magnezowy. Olejki z mięty pieprzowej i eukaliptusa pozostawią Cię z uczuciem świeżości i ożywienia. Aby uzyskać maksymalne korzyści z magnezu, przed masażem wykąp się, używając bomby z solą Epsom Salt Water Soother!

Deep Sleep Magnesium Bar

kostka do masażu z magnezem

Czujesz się niespokojny przed snem? LUSH stworzył najbardziej odprężający olejek do masażu, jaki kiedykolwiek powstał. To kojącą moc olejku magnezowego z potrójną dawką lawendy, uspokajającego rumianku i błogiego olejku neroli. Rozmasuj kostkę na łopatkach i dolnej części pleców, gdzie może zalegać wiele napięć, oddychaj głęboko i zrelaksuj się, a następnie połóż się do łóżka i odpłyń w spokojną drzemkę.

Salt Water Soother

bomba do kąpieli z solą

Po treningu ochłoń w bogatej w magnez kąpieli z bombą wykonaną w 40% z soli Epsom, aby złagodzić obolałe mięśnie i zregenerować ciało. Mieszanka ostrych olejków z mięty pieprzowej i kędzierzawej oraz eukaliptusa łączy siły, aby pobudzić Twoje zmysły. Dla dalszego relaksu zafunduj sobie kostkę do masażu After Magnesium Massage Bar, która zawiera tę samą orzeźwiającą mieszankę olejków i dodatkową dawkę kojącego magnezu.

Deep Sleep

bomba do kąpieli z solą

Zrelaksuj się przed snem w ciepłej kąpieli z tą senną, bogatą w magnez bombą. Zawiera 40% soli Epsom, uspokajający rumianek i potrójną dawkę lawendy, która pomoże Ci uspokoić ciało i umysł. Po wyjściu z kąpieli wmasuj w ciało kostkę do masażu Deep Sleep Magnesium Massage Bar, a następnie zatop się w łóżku i ciesz się dobrym snem.

NOWE OLEJKI DO MASAŻU

Podaruj sobie lub bliskiej osobie relaksujący masaż z nowymi, pozbawionymi opakowań stałymi olejkami do masażu! LUSH prezentuje swoje kultowe zapachy w nowej formie! Podaruj sobie prezent w postaci relaksu i odpocznij w nowym roku!

Karma

kostka do masażu

Ciesz się medytacyjnym masażem z tym najlepiej sprzedającym się masażerem o zapachu Karmy. Ikoniczna, pikantna i pobudzająca mieszanka olejków z brazylijskiej pomarańczy, oczyszczającej jodły i ziemistej paczuli. Pokój i miłość!

Junk

kostka do masażu

Ta intrygująca kostka do masażu o zapachu czarnej porzeczki udowadnia, że to, co innym niepotrzebne, dla nas staje się cenne. Orzeźwiające nuty sycylijskiej cytryny i zielonej mandarynki dodadzą Ci promiennej energii oraz pogody ducha, podczas gdy przytulne drobinki rozmarynu i szałwii sprawią, że poczujesz się jak w domu.

Turmeric Latte

kostka do masażu

Gdy nadchodzi zmrok, otul się ciepłym zapachem wanilii, kremowego absolutu tonki i odrobiny przypraw. Idealny na chłodne dni, ten olejek do masażu w kostce rozgrzewa jak prawdziwe przytulenie.

Grass

kostka do masażu

Oddaj się relaksującemu masażowi z ziołowymi nutami świeżo skoszonej trawy i podnoszącego na duchu olejku neroli. W tym leśnym zapachu jasna bergamotka wyłania się spośród ziemistego zapachu drzewa sandałowego.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH