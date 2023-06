W malinowym chruśniaku. Inspiracje tradycją w domowym SPA

Lato. Wakacje z dzieciństwa, wieś, śpiew ptaków, spokój i smak przepysznych malin prosto z krzaka. Czy istnieje bardziej relaksujące i błogie wspomnienie? To już nie wróci – myślisz… i jesteś w błędzie, ponieważ rynek beauty znowu zakochał się w malinie! Trudno się dziwić, ponieważ te zachwycająco słodkie owoce to istna kopalnia mikroelementów, witamin i substancji odżywczych. Witaminy: A, E, C i K, wapń, cynk i niacyna to dopiero początek listy „prezentów”, jakie dają naszemu organizmowi maliny. Jakie zastosowanie znajdziemy dla nich w domowym SPA? Kosmetolodzy podpowiadają – zainspirujmy się urodowymi przepisami naszych babć!

Masło do ciała o zachwycającym zapachu

Latem nasza skóra przeżywa prawdziwy survival – plaża, słońce, kąpiele w słonej wodzie i górski wiatr. Wszystkie przygody, na które z niecierpliwością czekamy przez cały rok, to dla naszego ciała nie lada wyzwanie. W wakacyjne dni potrzebami „numer jeden” naszej skóry są – nawilżenie, odżywienie i bardzo skuteczna regeneracja. Regularne stosowanie w domowym SPA produktów nawilżających – np. masła do ciała, to absolutne must-have. Jak zwiększyć efektywność pielęgnacji? Posłuchaj tradycji i wybierz produkty zawierające ekstrakty z malin, np. masło do ciała z drogocennym olejem malinowym.

– Jak pokazują badania, zwykle zwracamy baczniejszą uwagę na nawilżenie skóry twarzy, ciało traktując jako dodatek. Tym czasem skóra na całym ciele wymaga tak samo troskliwej opieki, szczególnie latem, kiedy jest narażona na wiele niekorzystnych dla niej czynników atmosferycznych. Warto do codziennego rytuału pielęgnacyjnego wybierać produkty oparte na dobroczynnych właściwościach malin – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Zawarty w recepturze Masła do ciała Dziewczyna jak malina drogocenny olej malinowy zawiera silne przeciwutleniacze, jak karotenoidy oraz flawonoidy, dzięki czemu chroni DNA komórek – dodaje.

Pielęgnacja włosów inspirowana tradycją

Malinowe maski, które dawniej, w wakacyjnym plenerze, nakładałyśmy na kosmyki, działały fenomenalnie, a ich zapach uwodził i relaksował. Prawda? Właśnie dlatego warto włączyć ten soczysty owoc do nowoczesnej, codziennej pielęgnacji włosów. Maska czy odżywka – co wybrać?

– Wybór pomiędzy maską a odżywką zależy od nas… i od tego, jak wiele czasu jesteśmy w stanie poświęcić danego dnia na pielęgnację – mówi Agnieszka Kowalska. – Świetnym rozwiązaniem są maski 2 w 1, np. 2 w 1 Maska i odżywka Sielanka Dziewczyna jak malina, którą możemy wykorzystać jako maskę lub jako odżywkę. To, jaką funkcję danego dnia spełni, zależy od czasu, jaki „spędzi na włosach”. Siła olejku z pestek malin zawarta w kosmetyku wygładza, odżywia i ułatwia rozczesywanie pasm. Warto połączyć działanie maski z mocą silnie regenerującego szamponu z tej samej serii i wzmacniającej wcierki – dodaje.

Malinowy relaks

Wakacje to czas, kiedy możemy (choć odrobinę) odetchnąć, wyciszyć się i skoncentrować na swoich potrzebach. Eksperci podpowiadają, że już wprowadzenie do codziennego kalendarza kwadransa w domowym, aromatycznym SPA wystarczy, żeby poprawić swoje samopoczucie i… kondycję skóry oraz włosów.

Warto zainspirować się tradycją naszych babć nauczyć się czerpania przyjemności z chwili pielęgnacyjnych, owocowych rytuałów. Znajdź 15 minut TYLKO dla siebie, podczas których będziesz mogła uciec od obowiązków i zatracić się w pięknym, malinowym zapachu i porywającej konsystencji kosmetyków! Wsłuchaj się w piękną, ulubioną muzykę lub w upragnioną ciszę. Poczuj się sielsko-anielsko!

Wcierka do skóry głowy i włosów WZMACNIAJĄCA

Dziewczyna jak malina!

Wzmacniająca kuracja do włosów zniszczonych, z tendencją do rozdwojonych końcówek, o niebanalnym zapachu soczystej maliny.Formuła oparta o czyste składniki botaniczne, takie jak olej z pestek malin, ekstrakty z rzodkiewki i bazylii, wykazuje szerokie spektrum działania. Pomaga odżywić i zregenerować skórę głowy oraz włosy, a dodatkowo wygładza je od nasady aż po same końce. Regularnie stosowana odbudowuje strukturę włosa, przywraca pełen blask, nadając im zdrowy wygląd.Dziewczyna jak malina!

Bogate w składniki aktywne masło do ciała o malinowym zapachu, stworzone, aby dostarczyć skórze maksimum regeneracji, odnowy i odżywienia. Zawarty w recepturze drogocenny olej malinowy zawierający silne przeciwutleniacze, jak karotenoidy oraz flawonoidy, chroni DNA komórek

i Autor: materiały prasowe Sielanka