W Pepco znów ogromna promocja. Stroje kąpielowe za darmo! Szorty, kostiumy kąpielowe i akcesoria całkowicie gratis. Trzeba się śpieszyć

Promocje w Pepco. Stroje kąpielowe i piżamy za darmo

Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim upalne temperatury i wakacyjna beztroska. Nie ma wakacji bez pluskania się w wodzie. Bez względu na to, czy wybierasz się na egzotyczną wycieczkę w ciepłe kraje, czy planujesz urlop nad mazurskim jeziorem to kostium kąpielowy jest podstawą. Już teraz w sklepach sieci Pepco pojawiła się super promocja dla wszystkich osób, które przed wakacjami chcą uzupełnić braki w letniej garderobie. Pepco znów przygotowało promocje w formacie 2+1. Oznacza to, że jeżeli kupisz 3 objęte promocja artykuły to najtańszy z nich otrzymasz za darmo. Tym razem promocja Pepco obejmuje piżamy, stroje kąpielowe oraz akcesoria. Gratis możesz otrzymać między innymi przewiewną piżamę damską, która w regularniej cenie kosztuje 35 zł. Wykonana jest z tkaniny typu frotte i idealnie sprawdzi się podczas letnich nocy. Promocja 2+1 z Pepco obejmuje również chłopięce kąpielówki, które w regularniej cenie kosztują od 10 do 15 zł. Promocja 2+1 w Pepco trwa jedynie do 8 czerwca i warto się pospieszyć, by z niej skorzystać. Promocją nie zostały objęte zabawki dla niemowląt.

