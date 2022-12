W Polsce powstanie pierwszy sklep popularnej marki! Wiele osób na to czekało. Kiedy otwarcie?

Wielkie otwarcie sklepu stacjonarnego Lush. Gdzie i kiedy?

Lush to jedna z hitowym marek zajmujących się produktami do kąpieli i pielęgnacji ciała. Ich kule do kąpieli całkowicie odmieniły rynek tego rodzaju produktów, a kto raz ich spróbuje bądzie regularnie do nich wracał. Lush to także ręcznie robione kosmetyki, unikalne formuły i pięknie zapachy. Do tej pory Polacy mogli kupować kosmetyki marki Lush poprzez sklep online, a ich produkty był wysyłane z Czech. Teraz, jak podają wiadomoscikosmetyczne.pl ma to się zmienić bowiem marka planuje otwarcie pierwszego, stacjonarnego sklepu w Polsce. Ma on powstać z Złotych Tarasach w Warszawie, nie wiadomo kiedy dokładnie Lush otworzy swój pierwszy, stacjonarny sklep w Polsce. Na razie trwa rekrutacja, poszukiwana jest między innymi osoba z dwuletnim doświadczaniem w handlu detalicznym na stanowisku kierowniczym. - Poszukujemy osoby, która jest zdolna i zdeterminowana, aby zbudować zupełnie nowy biznes, napędzać sprzedaż i wykazać się innowacyjnym podejściem do dbania o najlepsze doświadczenia klientów w Polsce i poza nią w miarę rozwoju naszego rynku CEE - brzmi ogłoszenie firmy na startup.jobs, cytowane przez portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

Autor: Materiały prasowe LUSH

