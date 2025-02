W poniedziałek się zacznie. Przepięknie perfumy w promocji Rossmanna za za 105 zł. Zapach łąki o poranku, który przeniesie Cię na polską wieś lat 80-tych

Promocje w Rossmannie. Perfumy pachnące wiosną za niewiele ponad 100 zł

Wiosna to czas, gdy nie tylko przyroda budzi się do życia. Również ludzie chętnie wychodzą z zimowych skorupek i w modzie stawiają na kolorowe ubrania i niecodzienne zapachy. Wiosenne perfumy to przede wszystkim lekkość, rześkość oraz owocowe aromaty. O tej porze roku chętniej stawiamy na energetyczne kompozycje, które skłaniają do działania i poprawiają nastrój. Jeżeli szukasz zmysłowych perfum, które nie będą kosztowały fortuny to koniecznie sprawdź najnowsze promocje w Rossmannie. Jeszcze tylko do 18 lutego możesz skorzystać z aktualnej oferty promocyjnej Rossmanna. Jak zawsze ta popularna sieć drogerii przygotowała wiele atrakcyjnych okazji cenowych na popularne perfumy. W tym tygodniu szczególnie polecamy wodę perfumowaną dla kobiet BANDERAS The Icon, która w promocji Rossmanna kosztuje 104,99 zł za flakon 100 ml.

BANDERAS The Icon to bardzo wiosenny i przyjemny zapach. Świetnie wpasuje się on w pogodę wczesnej wiosny. BANDERAS The Icon to kwiatowo-owocowy zapach, który pobudza zmysły i dodaje energii. Nuty głowy to połączenie klasycznej bergamotki oraz odżywczej czarnej porzeczki. W nutach serca wyczuwalne jest jaśmin oraz kwiat pomarańczy. Finalnie nuty bazy rozwijają aromaty piżma oaz wanilii. BANDERAS The Icon z promocji Rossmanna to zapach, który emanuje pewnością siebie. Jest idealnym połączeniem romantyzmu i kwiatowych aromatów z energią oraz odwagą. Czarna porzeczka przeniesie Cię do letniego ogrodu Twojej babci i przywoła dobre wspomnienia. BANDERAS The Icon to typowo lekki i rześki zapach, który sprawdzi się zarówno aplikowany na co dzień, jak i na większe wyjścia. Kompozycja ta jest trwała i jest wyczuwalna na skórze przez wiele godzin.

Rossmann perfumy

