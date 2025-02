Ten bukiet przyniesie Ci szczęście, a inny jest znakiem, że dzieje się coś bardzo złego. Sprawdź znaczenie kwiatów i przekonaj się, czy partnerowi na Tobie zależy

Oto Twój Anioł Stróż. Wiosną to on będzie czuwał na Twoim szczęściem. Duchowy opiekun dopasowany do Twojej daty urodzenia wesprze Cię w trudnych chwilach

Które kwiaty przynoszą szczęście, a które oznaczają pecha?

Nadchodzące walentynki to dzień, w którym panowie obdarowują swoje kobiety przepięknymi bukietami kwiatów. Często są to róże, które w naszej tradycji symbolizują elegancję, miłość oraz kobiecość. Kwiaty mają ogromną symbolikę. Ukryte znaczenie kwiatów towarzyszy nam na co dzień i prawie każdy zna pewne przesądy z nimi związane. Wiemy, że nie powinno wręczać się bukietów z parzystą liczbą kwiatów (w dawnych czasach bukiety z parzystą liczbą kwiatów zarezerwowane były dla ceremonii pogrzebowych), a także, że chryzantemy to raczej nie najlepszy pomysł na walentynkowy bukiet. To jednak nie jedyne przesądy na temat kwiatów. Wiele z nich związanych jest właśnie z liczbą kwiatów w bukiecie. Raczej nie powinno dawać się bukietów z 4 kwiatami. Oznacza to bowiem nieszczęście oraz jest prognozą pecha dla osoby obdarowywanej. Również bukiety z aż 15 kwiatami mogą być różnie odbierane. W symbolice oznaczają one przeprosiny i mogą oznaczać, że partner ma coś za uszami. Jeżeli chcesz wyznać komuś miłość to najlepiej będzie wręczyć pojedynczą różą lub bukiet z 7 kwiatami. Oznaczają ona wielkie przywiązanie oraz szczere uczucie.

Nie tylko liczba kwiatów ma znaczenie. Czasami niefortunny jest również kolor. Wiele osób jest zdania, że czerwone róże zarezerwowane są dla partnerki i nie powinny być wręczane znajomym oraz rodzicom. Czerwona róża to symbol romantycznej miłości oraz pożądania. Nieco inaczej jest w przypadku żółtych róży. Te oznaczają bowiem platoniczną miłość. Mogą być wręczane jako symbol przyjaźni oraz miłości dziecka względem rodzica. W dawnych czasach żółte róży oznaczały przyznanie się do zdrady i oszustwa. Z kolei różowe i herbaciane róże oznaczają podziw i podziękowanie. Mogą być wręczane w ramach właśnie podziękowań lub dla osób, które darzymy wyjątkowym szacunkiem.