i Autor: materiały prasowe SORVELLA

Strefa perfum

Jak pachnie zima? Przepiękne perfumy, które oczarują Twoje zmysły

Zima w górach to czas, który łączy aktywność i relaks. To chwile pełne śniegu, świeżego powietrza i otaczającej nas ciszy, które warto w pełni wykorzystać. Kolekcja perfum Sorvella Mountain to idealny towarzysz tej zimowej przygody. Zapach łączy w sobie rześką świeżość mroźnych górskich wiatrów i ciepło drzewnych nut, przypominając o spokojnych chwilach spędzonych w sercu natury.

SORVELLA PERFUME VERMONT - kraina bujnych lasów i szmaragdowych pagórków, jest symbolem życia w zgodzie z naturą, odkrywania nowych ścieżek i eksplorowania niezbadanych obszarów. Zapach Vermont przenosi Cię do sadów na zboczach góry, z kwiatowymi i owocowymi nutami, uzupełnionymi o ciepłe nuty drzewne i ambrowo-piżmowe w bazie. SORVELLA PERFUME SAINT ELIAS – Góra położona na granicy Kanady i Alaski, wznosi się majestatycznie wśród najwyższych szczytów Ameryki Północnej. To symboliczne serce dzikości, potęgi i harmonii z naturą. Jej masywne szczyty są nie tylko wyznacznikiem geograficznym, ale także źródłem inspiracji dla tych, którzy pragną sięgnąć po najwyższe cele. Zapach Saint Elias miesza szafran i aksamitkę z pomarańczą, tworząc obraz wschodzącego słońca na zboczach góry. W sercu kompozycji jaśmin i kwiat pomarańczy otulają słodkim aromatem, wsparte przez nuty karmelu. Bazę zapachu tworzą ambra, piżmo i mech, symbolizujące trwałość natury. SORVELLA PERFUME CHARLES - Inspirując się majestatycznym szczytem w kanadyjskich Górach Skalistych, nasze perfumy przeniosą Cię w podróż przez piękno przyrody. Delikatne nuty owocowej bergamotki i pikantnego jaśminu otulą Cię jak ciepły dotyk słońca na szczytach. W połączeniu z głębokimi akordami ambry, drewna i paczuli poczujesz siłę i wytrwałość, jaką oferuje wspinaczka w górach SORVELLA PERFUME WHITNEY - najwyższy szczyt kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, wyrasta ponad pustynne tereny Kalifornii, ukazując swoją godność i piękno. Jest symbolem wytrwałości i determinacji, które prowadzą nas do osiągnięcia szczytów, których wcześniej nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy, że istnieją. Whitney to drzewny zapach, który przypomina świeże powietrze na szczycie góry, ze swoimi pikantnymi i cytrusowymi nutami. Mocne akcenty drzewne i irysowe dodają stabilności, podczas gdy piżmo i ambra intensyfikują go. SORVELLA PERFUME MARCY - to najwyższy szczyt w Górach Adirondack w stanie Nowy Jork. Ma wysokość 1 629 metrów nad poziomem morza. Szczyt ten jest popularnym celem dla turystów i miłośników górskich wędrówek, oferując im piękne widoki i możliwość doświadczania natu. Zapach Marcy łączy w sobie owoce zebrane w górskiej dolinie, takie jak marakuja, brzoskwinia czy malina, z delikatną nutą konwalii. Baza zapachu to piżmo, drzewo sandałowe, wanilia, paczula i heliotrop, dodające mu głębi i trwałości. Niech Sorvella Mountain będzie Twoim zapachem na zimowe dni pełne przygód, relaksu i magii gór! Idealny wybór, by poczuć się wyjątkowo w każdej chwili zimowego wypoczynku! i Autor: materiały prasowe SORVELLA i Autor: materiały prasowe SORVELLA i Autor: materiały prasowe SORVELLA