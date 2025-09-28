W poszukiwaniu Świętego Graala: jak znaleźć idealny kolor pomadki?

Zacznij od poznania swojej karnacji

To absolutna podstawa! Kolor Twojej skóry ma kluczowe znaczenie przy wyborze idealnego odcienia pomadki. Wyróżniamy trzy główne typy karnacji:

Ciepła: Charakteryzuje się żółtymi, brzoskwiniowymi lub złotymi podtonami. Jeśli dobrze wyglądasz w złotej biżuterii, a na słońcu Twoja skóra łatwo się opala na złoty kolor, prawdopodobnie masz ciepły typ karnacji.

Chłodna: Ma różowe, czerwone lub niebieskie podtony. Srebrna biżuteria lepiej komponuje się z Twoją skórą, a na słońcu możesz mieć tendencję do poparzeń? To znak, że Twoja karnacja jest chłodna.

Neutralna: To szczęśliwe połączenie ciepłych i chłodnych tonów. Dobrze wyglądasz zarówno w złocie, jak i w srebrze, a Twoja skóra opala się równomiernie? Prawdopodobnie masz neutralny typ karnacji i masz największą swobodę w wyborze kolorów.

Twój ulubiony kolor ma znaczenie!

Zastanów się, jakie kolory lubisz nosić na co dzień w ubraniach czy dodatkach. Często te same barwy będą dobrze wyglądać również na Twoich ustach, tworząc spójny i harmonijny look. Nie bój się eksperymentować w ramach swojej ulubionej palety barw!

Sephora przychodzi z pomocą – odkryj swój idealny odcień online!

Szukasz nowoczesnego i wygodnego sposobu na znalezienie idealnej pomadki bez wychodzenia z domu? Sephora przygotowała dla Ciebie fantastyczną usługę online! Dzięki niej możesz wirtualnie przymierzyć różne odcienie pomadek i znaleźć ten jedyny, który skradnie Twoje serce.

Jak to działa? To proste! Wystarczy wejść na stronę Sephora i skorzystać z narzędzia doboru pomadek online. Zostaniesz poproszona o wybranie odcienia swojej karnacji. Następnie możesz określić swój ulubiony kolor lub preferowaną gamę kolorystyczną (np. nude, czerwienie, róże). System zaproponuje Ci kilka idealnie dopasowanych odcieni Cream Lip Stain, które będą komplementować Twój typ urody i preferencje kolorystyczne. To doskonały sposób na odkrycie nowych ulubieńców i uniknięcie nietrafionych zakupów!

Eksperymentuj i baw się makijażem!

Pamiętaj, że makijaż to przede wszystkim zabawa i sposób na wyrażenie siebie. Nie bój się eksperymentować z różnymi odcieniami i formułami pomadek. Nawet jeśli dany kolor nie jest "idealny" według podręczników, ale Ty czujesz się w nim świetnie – to jest najważniejsze! Odkrywaj nowe możliwości i ciesz się pięknem swoich ust każdego dnia. A dzięki pomocy Sephora online znalezienie tego wymarzonego odcienia stanie się jeszcze prostsze i przyjemniejsze!

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Cream Lip Stain - Płynna matowa pomadka do ust

Cream Lip Stain, to płynna i intensywnie matująca i mocno kryjąca pomadka do ust, wypełniająca usta długo utrzymującym się kolorem bez rozmazywania i zapewniająca niezrównany komfort.