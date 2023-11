W Rossmannie absolutny hit w makijażu. O tym kosmetyku mówią wszyscy. Za 40 zł zgarniasz bestseller

To Bożego Narodzenia został miesiąc. To czas kiedy powoli zaczynamy kompletować prezenty dla bliskich. W najnowszym odcinku "Tańczących z promocjami" przygotowałyśmy dla Ciebie rewelacyjne zestawy prezentowe od polskich marek kosmetycznych. Szczególnie polecamy zestawy prezentowe od marki Iwostin oraz Celia. To bardzo bazowe produkty do pielęgnacji skóry dojrzałej.

Marka Yves Rocher tej zimy rozpieszcza nas nietypowym zapachem Mroźnego Liczi. To przepiękne, owocowe aromaty, które kojarzą się z domowym ciepłem i gorącą herbatką. W ofercie Yves Rocher znajdziesz między innymi żel pod prysznic oraz mgiełkę do ciała i włosów.

Ziaja Med w swojej ofercie ma wyjątkowe produkty dla najmłodszych. To kosmetyki już od pierwszego dnia życia. Są łagodne, kojące oraz hipoalergiczne. Polecamy krem ochronny, krem z filtrem SPF50 oraz delikatny olejek do mycia.

Francuska marka Avène słynie ze swojej wody termalnej. Jest ona w składzie każdego kosmetyku marki. Najnowsza propozycja Avène to seria do pielęgnacji bardzo suchej skóry. Kolekcja Xeracalm to natychmiastowe nawilżenie oraz ukojenie. Wszystko to, czego potrzebuje sucha skóra.

Tutti Frutti tej zimy zaskakuje owocowymi zapachami. Ich kolorowa kolekcja do pielęgnacji skóry twarzy to "owocaśny" hit. Peeling z tej serii zaskoczy się zapachem papai oraz niacynamidem w składzie. Zapewnia on delikatne złuszczanie bez efektu podrażnienia.

W Rossmannie czeka na Ciebie wielki, kosmetyczny hit ostatnich miesięcy. Choco Glamour od Eveline Cosmetics to idealnie kremowa i łatwo rozcierająca się formuła. Łatwo się blenduje i równomiernie rozprowadza się na skórze. Idealnie wtapia się w skórę. Aplikację umila przyjemny, czekoladowy zapach. To produkt, w którym zakochały się wszystkie beauty influencerki z całej Polski.