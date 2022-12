W sklepach CCC ruszyła zimowa wyprzedaż. Upoluj modne buty w niskich cenach. Rabaty do 50 proc. Kup teraz zapłać w 2023 roku

Przegląd najmodniejszych modeli butów na zimę 22/23. Co będzie modne?

Prezenty Last Minut z perfumerii Sephora. Wyjątkowe okazji, które rozgrzeją miłośników beauty

W Polsce powstanie pierwszy sklep popularnej marki! Wiele osób na to czekało. Kiedy otwarcie?

Czas, start! Pierwszy etap zimowych wyprzedaży w CCC właśnie się rozpoczął. To najlepszy moment, by upolować aktualne trendy w niższych cenach. Wśród przecenionych produktów znalazł się wybrany asortyment topowych marek: Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi, Lasocki, Badura czy Quazi. Obniżki cen obuwia, torebek i akcesoriów sięgają aż do -50 proc.

Aktualne trendy i najlepsza jakość w niższych cenach

Wyprzedażowa oferta dla kobiet to najlepsza selekcja najnowszych trendów, ponadczasowych fasonów i najlepszej jakości. W ofercie wyprzedażowej znalazło się obuwie marek tj. Gino Rossi, Badura czy Lasocki, które słyną z klasycznych rozwiązań, wyrafinowanych fasonów oraz dbałości o szczegóły. Miłośniczki najnowszych trendów z pewnością ucieszy wyprzedażowa oferta ulubionej marki influcencerek - Jenny Fairy.

W trakcie zimowych obniżek warto polować na ponadczasowe modele i modowe klasyki, które posłużą nam przez kolejne sezony. W obniżonych cenach znalazły się skórzane sztyblety, klasyczne botki czy eleganckie kozaki, które obecnie można zakupić nawet o połowę taniej. Grudniowe wyprzedaże to również doskonały moment, by upolować obuwie, które z powodzeniem posłuży nam przez kolejne miesiące. Wygodne śniegowce czy funkcjonalne trzewiki to obowiązkowy element zimowego stroju. Kup je w obniżonej cenie i ciesz się wyjątkowym komfortem. Polujesz na najnowsze trendy? W wyprzedażowej ofercie nie brakuje topowych fasonów: stylowych kowbojek, militarnych botków na masywnych podeszwach, czy botków w szpic.

Zobacz także: Numerologia na rok 2023. Która numerologiczna cyfra przyniesie szczęście w nowym roku? Skupia się na prawdzie i niszczy relacje pomiędzy ludźmi

Sezonowa wyprzedaż w CCC to również idealna okazja, aby upolować wymarzone dodatki. Wśród przecenionych torebek czekają modne bagietki, pojemne shoppery, miękkie hobo bags, czy stylowe modele uzupełnione o biżuteryjne akcenty. Obniżkom uległy również akcesoria: szaliki, czapki i rękawiczki, jak również portfele czy okulary przeciwsłoneczne.

Stylowe męskie obuwie jeszcze taniej

Zimowa wyprzedaż w CCC to również idealny moment, by zasilić męską garderobę. Dla miłośnika klasyki, najnowszych trendów czy miejskiego luzu - CCC przygotowało szeroki wybór obuwia w obniżonych cenach. Podczas grudniowych wyprzedaży warto zwrócić szczególną uwagę na funkcjonalne trapery marki Lasocki, skórzane sztyblety marki Gino Rossi, czy wygodne trzewiki marki Badura. W wyprzedażowej ofercie znalazły się również sportowe sneakersy topowych sportowych marek: Sprandi, Adidas, Puma, Vans, Reebok czy Champion. Nie brakuje również męskich dodatków w cenach niższych nawet o 50%. Wyprzedażą zostały objęte skórzane paski, klasyczne portfele oraz zimowe niezbędniki: czapki, szaliki i rękawiczki.

Dziecięce obuwie w cenach do -50 proc.

CCC nie zapomina o najmłodszych i to dla nich przygotowano wyprzedażowa ofertę zimowych butów i dodatków. Obniżkom uległy zimowe trapery, wygodne trzewiki czy obowiązkowe w szafie każdego malucha - śniegowce i kalosze. Obuwia w cenach niższych nawet o 50% szukaj w asortymencie marek Lasocki, Nelli Blu, czy Action Boy. W ofercie wyprzedażowej znalazło się również obuwie z ulubionymi postaciami z bajek - bohaterami Marvel’a czy Disney’a.

Komfort i funkcjonalność w najlepszych cenach

Oprócz obuwia i dodatków, w trakcie zimowej wyprzedaży w CCC warto zwrócić szczególną uwagę na odzież. Pionier stylu athleisure - marka Sprandi - oferuje szeroki wybór sportowych ubrań i akcesoriów dla całej rodziny. Teraz można upolować je nawet 50% taniej!

Kupujesz teraz, płacisz za 30 dni

Potrzebujesz czasu do zastanowienia, a nie chcesz zamrażać swoich środków? Robiąc wyprzedażowe zakupy, skorzystaj z opcji PayPo. Zyskaj 30 dni na zapłatę - bez dodatkowych kosztów.