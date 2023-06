W tym sezonie rządzie retro. Legendarna marka wypuszcza kolekcję torebek inspirowanych przełomem wieku. Kultowe modele w nowym wydaniu

Moda plażowa! Co będzie trendy w tym sezonie? Klasyka na topie

Głównym punktem kolekcji jesień-zima 2023 jest seria Belle Vintage: stylowe nawiązanie do ikonicznego modelu Elongated G Bag, dostępna teraz w trzech niezwykle efektownych wzorach i ekskluzywnym wykończeniu: z logo z denimu, dwukolorowym, żakardowym lub bawełnianym - każda wersja ozdobiona jest charakterystyczną, złoconą kłódką z grawerem GUESS.

Delikatne i kobiece kontury klasycznej, inspirowanej Dzikim Zachodem torby satchel, zyskują nowego charakteru dzięki kontrastującym detalom w postaci kieszeni na zamek błyskawiczny i jedwabiście gładkiej lamówki ze sztucznej skóry. Górne uchwyty i regulowany pasek na ramię zwiększają wygodę noszenia i wszechstronność torebki. Akcenty w złotym kolorze, takie jak przednie kieszenie ze skórzanymi frędzlami, ćwieki, sprzączki i efektowna kłódka, dodają jej luksusowego i współczesnego szyku.

Elegancka torba na ramię o miękkich, ultracienkich liniach również zyskała nowego oblicza, dzięki kontrastującym, skórzanym elementom, złotym akcentom i połyskującej kłódeczce z logo GUESS. To idealny dodatek zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Kolejna propozycja to mniejsza, ale równie funkcjonalna, nowa torba na ramię z klapką, której fason czerpie inspirację z jeździectwa konnego. Posiada dwie ukośne kieszenie z frędzlami, które są zapinane na suwak. Wyposażona została w smukły górny uchwyt i wygodny pasek na ramię ze złotymi ogniwami, które dodają nutki Zachodniego stylu. Ta torba będzie doskonałymuzupełnieniem wyrafinowanych, codziennych stylizacji.

Wszechstronna paleta kolorów, która obejmuje klasyczne czernie i brązy, delikatny róż w odcieniu waty cukrowej, subtelną brzoskwinię i żywy żółty - te barwy sprawią, że te wyjątkowe, energetyczne akcesoria mogą nam towarzyszyć od zmierzchu do świtu.

Kolekcja akcesoriów GUESS na sezon jesień-zima 2023 jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej marki GUESS, w salonach GUESS oraz u wybranych sprzedawców detalicznych.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

