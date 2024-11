W zimowym ogrodzie - wyjątkowe zestawy prezentowe

Te zegarki to wielki efekt "WOW". Wyjątkowa kolekcja Guess Watches

Spokój, obecność najbliższych, chwile warte zapamiętania. Pragniemy, by święta były naprawdę wyjątkowe. Yves Rocher, marka inspirowana bogactwem natury, jak co roku chce nam umilić przedświąteczny czas. Tym razem przenosimy się do magicznego Zimowego Ogrodu, gdzie czas płynie wolniej, a przyjemności są na wyciągnięcie ręki.

Dla miłośniczek przytulnego hygge idealnym wyborem będzie seria kosmetyków Wanilia i Orchidea. Jej aksamitne, otulające nuty rozgrzewają niczym ciepły, kaszmirowy koc. Kwiatowe, słodkie połączenie aromatów sprzyja wyciszeniu i celebracji codziennych rytuałów. Zapach otwiera się świeżymi, owocowymi nutami gruszki, pomarańczy i frezji. Delikatne kwiatowe serce odsłania bukiet białych kwiatów z jaśminem, ylang-ylang i orchideą. Pudrowa, drzewna baza wzbogacona jest zmysłowymi, kremowymi nutami drzewa sandałowego i labdanum, połączonymi z rozkoszną wanilią Bourbon z Madagaskaru.

Z kolei dla tych, którzy poszukują bardziej owocowych aromatów świetnym wyborem będzie limitowana kolekcja o zapachu Granatu & Magnolii. Słodki, ale jednocześnie energetyczny owoc w zestawieniu z delikatnym kwiatem tworzy niezwykle oryginalną i przyjemną mieszankę. To harmonijne, pełne świeżości połączenie sprawia, że w jednej chwili zapominamy o codzienności. Jest jak ekscytująca podróż do zimowego ogrodu w sercu Bretanii, gdzie subtelny powiew mroźnego wiatru dodaje nam dobrej energii.

Oba limitowane warianty kosmetyków Yves Rocher dostępne są w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach z sezonową szatą graficzną. Połączenie granatu

z elementami eleganckiego złota i czerwieni oraz akcentami nawiązującymi do obu zapachów idealnie wpisuje się w świąteczny klimat. Produkty z limitowanych kolekcji to wspaniały prezent dla bliskich, ale i nam samym mogą sprawić przyjemność. A czego potrzebujemy przed Gwiazdką bardziej niż odprężającej chwili dla siebie?

W limitowanych seriach Wanilia & Orchidea oraz Granat & Magnolia mamy do wyboru piękne zestawy kosmetyków (od 54,90 zł) oraz pojedyncze produkty, w tym m.in.:

żel pod prysznic i do kąpieli - 28,90 zł/200 ml i 39,90 zł/400 ml

mleczko do ciała - 51,90 zł/390 ml

żel do mycia rąk - 25,90 zł/190 ml

balsam do ust - 18,90 zł

mgiełka do ciała i włosów - 69,90 zł/100 ml

krem do rąk - 25,90 zł/30 ml

peeling do ciała – 51,90 zł/150ml

woda toaletowa Wanilia & Orchidea – 159 zł/100ml

