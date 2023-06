Wakacje dla urody

Nawilżaj twarz muśniętą słońcem

By wspomóc skórę przesuszoną słońcem i wiatrem, warto dać jej mocny zastrzyk energii, nawilżenia i otulenia. Taką rolę spełnia serum, czyli skoncentrowana dawka silnie działających składników, dobroczynnych dla skóry. Takie jest np. Ultranawilżające serum w płynie Hydra Vegetal Non-Stop 100 H Yves Rocher (79 zł/30 ml). Zawiera wyciąg z edulisa, rośliny o unikatowych właściwościach nawadniających, który pomaga nie tylko skórę nawilżyć, ale też gromadzić wodę w jej najgłębszych warstwach. Dzięki temu już po pierwszym zastosowaniu cera wygląda na mniej zmęczoną, promienną i odmłodzoną.

Zobacz także: Ten znak zodiaku zapłonie ze wstydu. Horoskop mówi o poważnych konsekwencjach. Pełnia Księżyca w lipcu 2023 będzie wyjątkowa

i Autor: Materiały prasowe Hydra Vegetal

Z wiatrem we włosach…

… będzie bezpiecznie, jeśli latem zastosujesz odpowiednią pielęgnację, która ochroni włosy przed zbyt silnym i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Warto zadbać nie tylko o same kosmyki, ale także o skórę głowy. Tak jak serum do twarzy daje cerze turbodawkę odżywienia, tak serum do skóry głowy troszczy się o skalp i włosy. Po kontakcie ze słońcem, targane wiatrem, moczone w morskiej wodzie, włosy mogą się nadmiernie przesuszać, kruszyć, stają się matowe. Tu z pomocą przychodzi np. Serum Nawilżające Wcierka do przesuszonej skóry i włosów Yumi (24,99 zł/50 ml). Zawiera 99% ekstrakt z liści aloesu, który działa łagodząco, nawilżająco i pielęgnuje osłabione kosmyki. W serum są także silnie skoncentrowany ekstrakt z lukrecji, betaina, alantoina, glukonolakton czy kwas hialuronowy. Wszystko to sprawia, że włosy szybko wracają do formy, odzyskują blask i miękkość, a skóra głowy jest zdrowa i bez podrażnień.

Na co dzień można stosować np. Tonik Kaminomoto Ladies EX, który wzmacnia i odżywia cebulki, a przez to pobudza wzrost włosów. Preparat zawiera unikalne substancje roślinne, wzmacniające włosy i zapobiegające ich wypadaniu, czyli Kamigen E, Kamigen K i CS-Base.

i Autor: Materiały prasowe YUMI

i Autor: Materiały prasowe Kaminomoto

Po każdym myciu włosów warto stosować dobrą odżywkę – najlepiej taką, która ma zdolność silnego nawilżania. Takie są odżywki Hair We Are Anwen, np. Emolientowa odżywka do średniej porowatości włosów (29,99 zł/200 ml). Zawiera oleje: rycynowy, z orzechów Makadamia i nasion brokuła, które zapobiegają nadmiernej utracie wody i ograniczają negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Bogaty w emolienty skład sprawia, że jest ona świetnym produktem domykającym codzienną pielęgnację.

i Autor: Materiały prasowe YUMI

Lato pachnie obłędnie

Gdy jest upalnie, chcemy odpocząć od mocnych zapachów perfum – zamiast orientalnych, wybieramy raczej lekkie wody o woni owoców, podobają nam się nuty morskie, delikatne. Latem lubimy też bardziej poeksperymentować z zapachami. Do takich poszukiwań świetnie sprawdza się perfumiarski koncept Made in Lab. To rozwiązanie dla osób, które cenią sobie jakość, ale też ważna jest dla nich oszczędność. Z Made in Lab to możliwe: w poszukiwaniu zapachu idealnie pasującego do letniego popołudnia czy wieczoru wejdź na stronę www.madeinlab.pl

i Autor: Materiały prasowe Made in Lab