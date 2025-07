Wakacyjny niezbędnik – higiena jamy ustnej w podróży

Oclean X Ultra 20– inteligencja, styl i bezpieczeństwo w podróży

Model Oclean X Ultra 20 to nowoczesna szczoteczka soniczna, która łączy nowoczesną technologię z funkcjonalnością idealną na wakacje. Dzięki 6-osiowemu żyroskopowi i funkcji wykrywania niedoczyszczonych obszarów zapewnia precyzyjne szczotkowanie z pełnym wsparciem asystenta głosowego AI oraz poprzez aplikację. W zestawie znajdziemy aż 3 końcówki oraz eleganckie, zamykane etui podróżne z funkcją ładowania, które chroni także szczoteczkę przed zabrudzeniem. Co więcej, Oclean X Ultra oferuje do 40 dni pracy na jednym ładowaniu*, co sprawia, że możesz zapomnieć o kablach i ładowarkach na cały wyjazd. To kompletne rozwiązanie dla osób ceniących higienę, technologię i estetykę – nawet poza domem.

i Autor: materiały prasowe Oclean

Oclean X Pro 20 – niezawodność i komfort w każdej podróży

Szczoteczka Oclean X Pro 20 to wybór dla tych, którzy szukają maksymalnej wydajności i wygody w kompaktowej formie. Jej kolorowy wyświetlacz dotykowy, inteligentne przypomnienia i analiza techniki szczotkowania sprawiają, że codzienna pielęgnacja jamy ustnej jest skuteczna i spersonalizowana – również na wyjeździe. Czas pracy do 40 dni* na jednym ładowaniu czyni ją doskonałym towarzyszem podróży. Dołączone eleganckie etui podróżne chroni szczoteczkę i pozwala bezpiecznie przechowywać końcówki, które również znajdują się w zestawie. Niezależnie od tego, czy wybierasz się w city break, czy na dłuższy urlop – z Oclean X Pro 20 masz pewność, że Twój uśmiech pozostanie pod kontrolą.

i Autor: materiały prasowe Oclean

Oclean Ease Pro – minimalistyczna ochrona w podróży

Dla tych, którzy cenią prostotę, wytrzymałość i przemyślany design, idealnym wyborem będzie szczoteczka Oclean Ease Pro. To lekkie i poręczne urządzenie wyposażone zostało w zintegrowaną osłonę główki szczoteczki, która automatycznie chroni końcówkę przed zabrudzeniem – bez potrzeby dodatkowego etui. Ease Pro oferuje 5 programów szczotkowania i do 90* dni działania na jednym ładowaniu, co czyni ją wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem na każdą wyprawę. Jej ergonomiczna, zamknięta konstrukcja i cicha praca sprawiają, że doskonale sprawdzi się w walizce, plecaku czy torebce – gotowa do użycia w każdym momencie.

i Autor: materiały prasowe Oclean

Oclean X Kids S – wakacyjny towarzysz najmłodszych uśmiechów

Szczoteczka Oclean X Kids S została zaprojektowana z myślą o dzieciach – ma kompaktowy rozmiar idealny dla mniejszych ust i bardzo delikatną główkę z certyfikowanymi włóknami DuPont nasyconymi fluorem, które przez 3 miesiące wspierają remineralizację szkliwa i ochronę przed próchnicą. Dzięki inteligentnemu silnikowi Maglev osiągającemu aż do 72 000 ruchów na minutę, szczoteczka czyści skutecznie, ale bez nadmiernej intensywności, co jest ważne dla dziecięcych dziąseł. Wbudowany timer aktywizujący się co 30 sekund uczy dzieci równomiernego mycia, eliminując pominięte obszary i zapewniając dokładność – wszystkie te funkcje są wspierane przez kolorowy wyświetlacz pokazujący wynik mycia w czasie rzeczywistym. Dzięki wodoodporności IPX7, wytrzymałej baterii – działającej do 40 dni* na jednym ładowaniu USB-C – i lekkiej, cichej konstrukcji (37 dB), szczoteczka, dostępna również w zestawie z dedykowanym etui sprawdzi się doskonale podczas wakacyjnych wojaży oraz w codziennej pielęgnacji. To bezpieczna i angażująca pomoc w budowaniu zdrowych nawyków mycia zębów już od najmłodszych lat, również poza domem.