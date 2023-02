Walentynki z Herbusem! Pokaż swojemu ciału, że je kochasz!

Jak pisał Oscar Wilde: „Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie”. A czy jest lepszy dzień, by okazać uczucia, niż Dzień Świętego Walentego? Doskonale wie o tym marka Herbus Cosmetics i dlatego proponuje Walentynki w stylu „Home SPA”. To idealny wybór dla każdego singla i dla każdej pary, ponieważ kosmetyki Herbus zostały stworzone z myślą i o pielęgnacji skóry zarówno pań, jak i panów. A ich eleganckie czerwone opakowania – czerwień to przecież kolor miłości! – tylko podkreślą wyjątkowy charakter Waszego wspólnego wieczoru.

Miłość do ciała cuda zdziała – Balsam do ciała Intensywna Regeneracja

Jeśli lubisz, dosłownie, dobrze czuć się w swojej skórze, pokochasz Balsam do ciała Intensywna Regeneracja. Jego receptura to kwintesencja wszechregeneracji wpisanej w ideę marki Herbus. Zawarte w nim substancje czynne o sprawdzonym od wieków działaniu są niczym opatrunek dla skóry, chroniąc ją przez 24 godziny – babka lancetowata wszechregeneruje, inulina działa prebiotycznie, niacynamid zapewnia skórze elastyczność i wyrównuje jej koloryt, urea nawilża, masło shea regeneruje i daje uczucie odżywienia, lanolina działa ochronnie i wygładza, kwas hialuronowy długotrwale nawadnia, ferment drożdżowy przywraca witalność i zdrowy wygląd, a polisacharydy nawilżają i łagodzą. Zapomnij o suchości, uczuciu ściągnięcia czy pieczenia, powitaj miękką, gładką, bardziej jędrną i sprężystą skórę. A że balsam jednocześnie niweluje widoczność przebarwień i rozstępów, a także koi podrażnienia związane z AZS czy egzemą, to miłość od pierwszego użycia, to znaczy aplikacji, gwarantowana.

Miłość widoczna jak na dłoni – Krem do rąk Intensywna Regeneracja

Podobno miłość czyni cuda, ale… nie sprawi, że skóra dłoni odzyska miękkość, gładkość i będzie chroniona przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych. Tymczasem krem do rąk Intensywna Regeneracja to potrafi. Unikalna kompozycja odżywczych emolientów sprawia, że nawet ekstremalnie zniszczona skóra może znów być po prostu piękna. Co więcej, krem działa nawet po umyciu rąk, a dzięki temu, że się nie klei i nie zostawia tłustej warstwy, podczas pisania walentynkowych życzeń telefon na pewno nie wypadnie z rąk. Jego bogata formuła oparta została na wszechregenerującym działaniu babki lancetowatej, którą „wspierają” m. in. kompleks na bazie probiotyku, który równoważy mikrobiom skóry, działająca prebiotycznie inulina, nawilżająca urea, odżywiające masło shea, wygładzająca lanolina czy przywracający zdrowy wygląd skóry ferment drożdżowy. W rezultacie już po jednym użyciu dłonie są nawilżone, zregenerowane, miękkie, ukojone i skutecznie – w końcu mają swoje ochronne niewidzialne rękawiczki.

Gdy miłość pada do stóp – Krem do stóp Intensywna Regeneracja

Piękne stopy, miękkie, gładkie i z zadbanymi paznokciami, to dla wielu kwintesencja seksowności. Dlatego w dzień miłości – zwłaszcza do swojego ciała – wręcz nie wolno o nich zapomnieć. Krem do stóp Intensywna Regeneracja jest jak pedicure w tubce. Już po jednym użyciu skóra odzyskuje miękkość, jest gładka i pachnąca, a przy tym chroniona przed rozwojem bakterii i grzybów, odświeżona i zrelaksowana. Jak to możliwe? Jego skład został zrodzony z tradycji i oparty na wszechregenerującej mocy babki lancetowatej oraz znanego ze swoich zmiękczających i mikrozłuszczających właściwości mocznika w 20% stężeniu. Recepturę uzupełniają m. in. niwelująca nieprzyjemny zapach usnea barbata, regenerujące masło shea, przeciwdziałająca potliwości frakcja z olejku z drzewa herbacianego, wygładzająca lanolina oraz przywracający zdrowy wygląd ferment drożdżowy.

i Autor: Materiały prasowe Herbus