Walentynkowe must have. Bestsellery znanej marki

Phlov wie, jak świętować dzień zakochanych. Dla wszystkich tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego bądź chcą w tym dniu skupić się na sobie i zrobić domowe SPA, marka wprowadziła dwa nowe produkty – żel pod prysznic z linii carameLOVE SPA oraz znany już olejek do masażu LOVE, który pojawił się w tamtym roku w limitowanej edycji na walentynki i okazał się bestsellerem!

Słodki rytuał

Idealny dzień walentynkowy to ten pełen relaksu! Aby dobrze go rozpocząć, warto użyć kosmetyków, których bajeczny zapach otuli zmysły. Pomoże w tym nowość od Phlov - żel pod prysznic z linii carameLOVE SPA. Produkt dokładnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i gładką w dotyku, a dzięki delikatnej formule jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. W swoim składzie zawiera biomimetyczne substancje nawilżające, które zapobiegają nadmiernej utracie wody i zwalczają suchość skóry. Oprócz tego receptura została wzbogacona naturalnym cukrem probiotycznym, który przywraca równowagę i chroni mikrobiom skóry. Prowitamina B5 i naturalna guma guar daje ukojenie, a pantenol przyspiesza jej regenerację i wzmacnia barierę ochronną. Pielęgnację warto uzupełnić innymi kosmetykami z linii carameLOVE – peelingiem cukrowym, masłem do ciała czy olejkiem do kąpieli, które pozostawią skórę odżywioną i nawilżoną. Ich ciepły aromat karmelu wyciszy oraz zrelaksuje na cały dzień i noc.

Masaż olejkiem

Tegoroczne walentynki to także powrót ulubionego olejku LOVE do ciała i masażu z tym samym niezawodnym składem, ale w nowym opakowaniu. Masaż nim idealnie wpisze się w romantyczny wieczór. Kosmetyk ten w swoim składzie zawiera lipidy z owsa i odmładzający kompleks naturalnych olejów, m.in. Kahai, ze słodkich migdałów i z pestek winogron. Ten pierwszy, zwany również roślinnym retinolem, odmładza oraz stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Olejek sprawdzi się w pielęgnacji skóry przesuszonej i wrażliwej, ponieważ dostarcza cennych kwasów tłuszczowych, witamin, minerałów i antyoksydantów, zapewniając optymalne nawilżenie.

Ukochane glow

Nieważne czy to randka czy wieczór z przyjaciółkami - glow na skórze to must have nie do zastąpienia. O efekt soft focus na twarzy zadba bestsellerowy krem Diamond Look marki Phlov. Dzięki zawartości perłowych mikropigmentów i ekstraktów z dziewanny, kosmetyk redukuje widoczność porów, zmarszczek i niedoskonałości. Krem zapewnia skórze aksamitną gładkość, a dzięki lekkiej konsystencji dopasowuje się do karnacji. Idealnym uzupełnieniem dla ciała będą produkty z linii Glow. Balsam brązujący, perłowy bądź złoty olejek w żelu - oprócz rozświetlenia skóry - dodadzą jej również niezbędnego nawilżenia.

Ostatnią propozycją na walentynkowy prezent dla najbliższej osoby lub samej siebie będzie regenerujący duet do ust. Owocowy scrub Kissing Me Softly zapewni im miękkość, gładkość i wielopoziomowe odżywienie. Natomiast odżywcze serum Great-full lips! intensywnie odżywi podrażnione oraz przesuszone wargi.

Dbać o siebie i innych należy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Warto wprowadzić do wieczornej pielęgnacji chwilę relaksu, aby nasza głowa po dniu pełnym wyzwań mogła odpocząć. Z kosmetykami Phlov takie momenty mogą stać się słodką przyjemnością.