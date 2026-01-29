Walentynkowy makijaż. Czerwone usta i promienny blask na wieczorne wyjście

2026-01-29

Luty to miesiąc sprzyjający eleganckiej estetyce oraz zmysłowym akcentom w makijażu. Marka swederm przygotowała zestawienie produktów pozwalających na stworzenie wizerunku pełnego klasy i wdzięku. Połączenie blasku, nasyconej czerwieni oraz głębokiej czerni doskonale wpisuje się w atmosferę romantycznego spotkania.

Magnetyczne spojrzenie uzyskane dzięki Magnetic Noir staje się idealnym tłem dla głębokiego koloru Sleek Lip Balm Scarlet na ustach. Całość domyka róż Glam Blush, który nadaje policzkom promienną świeżość i sprawia, że cera lśni naturalnym blaskiem podczas wieczornego wyjścia.

 SLEEK LIP BALM SCARLET

Czerwień na ustach to absolutna klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody i idealnie wpisuje się w walentynkowy klimat. Sleek Lip Balm Scarlet to produkt łączący w sobie intensywny, głęboki odcień z właściwościami odżywczymi i ochronnymi.

Formuła zawiera masło shea, witaminę E, ekstrakt z liści czerwonych malin i wosk słonecznikowy. Nadaje wargom aksamitną gładkość i zmysłowy kolor, jednocześnie dbając o ich odpowiednie nawilżenie. Dzięki lekkiej konsystencji aplikacja jest niezwykle precyzyjna, a usta pozostają miękkie i pełne blasku, stanowiąc centralny punkt całej stylizacji.

MAGNETIC NOIR

Spojrzenie odgrywa kluczową rolę w budowaniu atmosfery wieczoru, dlatego wymaga oprawy o wyjątkowej intensywności. Magnetic Noir to tusz do rzęs, który gwarantuje efekt maksymalnego zagęszczenia i wydłużenia bez obciążania włosków. Jego głęboka, magnetyczna czerń dodaje oczom wyrazistości i głębi, tworząc idealny kontrast dla promiennej cery. Precyzyjna szczoteczka pozwala na dokładne rozdzielenie rzęs, co sprawia, że spojrzenie staje się bardziej otwarte i hipnotyzujące.

Skład wzbogacono o ekstrakt z nagietka lekarskiego, lecytynę, olej rycynowy, witaminę E i wosk karnauba. Magnetic noir nie tylko nadaje rzęsom głęboki kolor i objętość, ale też realnie o nie dba.

GLAM BLUSH

Dopełnieniem walentynkowego wizerunku jest świeża i rozświetlona cera, którą zapewnia Glam Blush. Ten róż do policzków dodaje dziewczęcego uroku i zdrowego rumieńca, pięknie odbijając światło. Produkt posiada jedwabistą strukturę, która pozwala na subtelne rzeźbienie rysów twarzy. Efekt delikatnego blasku sprawia, że skóra wygląda na wypoczętą i promienną, co jest niezbędnym elementem każdej eleganckiej kreacji na wieczorne wyjście. Świetnie sprawdzi się jednak także w makijażu dziennym. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: prosecco, pink margarita, cosmopolitan.

