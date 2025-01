Ważne zmiany w popularnej drogerii

Odkryj blask karnawałowych nocy. Zegarek to nowa biżuteria!

Zmiany w Zarządzie drogerii są spowodowane przejściem Drogerii Natura, jednej z największych sieci drogeryjnych w Polsce, pod skrzydła niemieckiego funduszu inwestycyjnego Mutares, który został właścicielem 100% udziałów w firmie.

Przejęcie przez Mutares jest kluczowym momentem, który pozwoli Drogeriom Natura zbudować nową strategię rozwoju odpowiadającą zmianom na rynku drogeryjnym. Mutares specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich szybkim powrocie do rentowności, co jest dobrą wiadomością dla przyszłości sieci. Fundusz będzie współpracować z zarządem Drogerii Natura, aby dokonać zmian w dotychczasowej strategii oraz dostosować ofertę do potrzeb współczesnych konsumentów zapewniając stabilny rozwój firmy.

Drogerie Natura to jedna z największych i najdłużej działających sieci na polskim rynku kosmetycznym. Wśród produktów dostępnych w sklepach można znaleźć bogatą gamę marek będących liderami na rynku kosmetyczno-drogeryjnym oraz asortyment dostępny wyłącznie w salonach sieci.

Obecnie Drogerie Natura to sieć ponad 200 sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju, to również sklep internetowy, w którym znajdziesz dużo szerszą ofertę marek kosmetycznych, ale również nowe kategorie takie jak dom, filtracja wody, AGD beauty czy mama i dziecko.

Wyróżnikiem Drogerii Natura jest profesjonalne podejście do Klientów – zarówno na poziomie jakości obsługi, jak i komfortu robienia zakupów stacjonarnie oraz online.