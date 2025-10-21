Weekend z Dr. Martens w Złotych Tarasach - komfort w roli głównej z Zebzag Laceless

The Art of Comfort

W rytmie miasta liczy się swoboda – ruchu, stylu, wyboru. To właśnie z tej idei powstał nowy model Zebzag Laceless – wsuwane botki inspirowane klasycznym modelem1460, ale stworzone z myślą o codziennym komforcie. Wykonane z miękkiej, lekko matowej skóry Wyoming, już od pierwszej chwili zapewniają uczucie dopasowania i lekkości. Ich charakterystyczna podeszwa Zebzag łączy amortyzację, elastyczność i trwałość – dla pełnej swobody, nawet w najbardziej zabiegane dni. To współczesny design z wyraźnym charakterem – żółtym przeszyciem i pętlą z logo, które nie pozwalają pomylić ich z żadnymi innymi.

Bezpłatne weekendowe atrakcje

Podczas eventu z okazji premiery najnowszej kolekcji, w Złotych Tarasach w Warszawie na odwiedzających będą czekać bezpłatne atrakcje, w tym kreatywne warsztaty pod okiem florystki Małgorzaty Galińskiej (@kwiaciarenka), w trakcie których uczestnicy stworzą wyjątkowe, autorskie kompozycje kwiatowe. Każdy, kto odwiedzi strefę marki, będzie mógł też stanąć przed obiektywem Heleny Bromboszcz(@helenabromboszcz) – znanej w branży modowej fotografki specjalizującej się w stylistyce high fashion, idealnie uchwycającej indywidualny charakter w nowoczesnej estetyce. Dodatkowe niespodzianki będą czekać na fanów Docsów także w sklepie Sizeer.Weekend z Dr. Martens i Sizeer to coś więcej niż prezentacja nowej kolekcji obuwia -to doświadczenie, w którym komfort spotyka się ze stylem, a moda staje się wyjątkową formą ekspresji. Do otwartej i bezpłatnej przestrzeni w Złotych Tarasach w Warszawie (poziom +1) marka zaprasza od piątku do soboty, 24-25 października br.