“WELCOME TO BEAUTIFUL” - DOUGLAS z nową, międzynarodową kampanią

DOUGLAS zaprasza do świata piękna

„WELCOME TO BEAUTIFUL” to zaproszenie do odkrywania piękna w pełnym wymiarze – od codziennych rytuałów po wyjątkowe doświadczenia. W kampanii DOUGLAS występują bohaterowie o różnych osobowościach i stylach, których łączy jedno – pasja do piękna rozumianego jako forma autentycznej ekspresji. Materiały kampanijne podkreślają pewność siebie, różnorodność i indywidualność każdego z nich, pokazując, że piękno ma nieskończenie wiele odsłon. Charakterystyczny dla marki odcień miętowy spaja całą narrację, nadając materiałom świeżość, nowoczesność i wzmacniając spójność komunikacji.

Jedna platforma – wiele działań

Nowa platforma komunikacyjna „WELCOME TO BEAUTIFUL” będzie pełnić funkcję nadrzędnej opowieści i kreatywnego kierunku, który nada ton przyszłym działaniom marketingowym. W Polsce, po październikowym starcie, pierwszymi kampaniami realizowanymi w jej ramach będą Singles’ Day, „Black Friday” oraz kampania świąteczna. Każda z nich zachowa charakterystyczne elementy dopasowane do okazji – jak np. miętowe opakowania prezentowe w okresie Bożego Narodzenia – a jednocześnie pozostanie częścią spójnego systemu wizualnego, co podkreśla elastyczność i pokazuje uniwersalny charakter nowej platformy.

Kampania w Polsce

Kampania promująca nową platformę komunikacji DOUGLAS - „WELCOME TO BEAUTIFUL”, pojawi się w Polsce w najważniejszych kanałach mediowych: w social mediach, na YouTube, w digitalu oraz w formie spotów telewizyjnych. Dzięki temu konsumenci zetkną się ze spójnym, angażującym i wielowymiarowym przekazem, zarówno online, jak i offline. Za strategię mediową i zakup powierzchni reklamowej odpowiada agencja Wavemaker, a za działania w social mediach - Saatchi & Saatchi.