Więcej niż kawa! Funkcjonalne wsparcie organizmu

Kawa, która daje więcej

Polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po napoje funkcjonalne, traktując je jako naturalny element dbałości o dobre samopoczucie. Ten trend dotyczy również kawy. Choć od dawna jest ona nieodłączną towarzyszką codziennej rutyny, to obecnie oczekujemy od niej znacznie więcej – dodatkowych korzyści, które wspierają nas w realizacji naszych celów. Kawa funkcjonalna, czyli wzbogacona o cenne dla organizmu składniki, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą łączyć przyjemność ulubionego smaku z pożytecznym działaniem. Marka Big-Active, znana z innowacyjnego podejścia do tworzenia napojów, wprowadza na rynek unikalną linię Coffee, która redefiniuje codzienny kawowy rytuał, nadając mu zupełnie nowy wymiar.

Cztery warianty, cztery cele

Nowa linia Big-Active Coffee to cztery propozycje, z których każda odpowiada na inne potrzeby, pozwalając na idealne dopasowanie produktu do indywidualnych oczekiwań. Tym, co je łączy, jest unikalna formuła: wysoka zawartość kawy, gwarantująca głęboki, pobudzający smak, brak dodatku cukru oraz kompozycja starannie dobranych składników aktywnych. Całość zamknięta jest w wygodnych, pojedynczych saszetkach, dzięki czemu swoją ulubioną kawę funkcjonalną można mieć zawsze przy sobie – w pracy, na uczelni, w podróży.

BIG-ACTIVE COFFEE POWER MIND – wsparcie dla umysłu

To napój kawowy o pysznym, czekoladowym smaku, stworzony z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w okresach wzmożonej aktywności umysłowej. Formuła zawiera magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, oraz witaminę B6, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatek guarany wspomaga sprawność umysłową i odporność organizmu na stres. Jedna filiżanka dostarcza aż 48% dziennego zapotrzebowania na magnez.

BIG-ACTIVE COFFEE GLOW SKIN – dla promiennej cery

To propozycja dla tych, którzy chcą rozkoszować się pysznym smakiem latte, a jednocześnie zatroszczyć się o kondycję skóry. Napój został wzbogacony o kolagen, zwany białkiem młodości, który zapewnia

skórze elastyczność i nawilżenie. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, a witaminy A i E oraz biotyna pomagają zachować zdrową skórę i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

BIG-ACTIVE COFFEE FAT BURN – sprzymierzeniec w kontroli wagi

Intensywny w smaku napój kawowy, który stanowi doskonałe uzupełnienie diety osób dbających o prawidłową masę ciała. Zawiera owoce opuncji figowej, które wpływają korzystnie na metabolizm tłuszczów i pomagają zmniejszyć apetyt. Guarana dodatkowo wspomaga metabolizm i spalanie tłuszczów, a ceniona przez osoby aktywne fizycznie L-karnityna jest dodatkowym benefitem.

BIG-ACTIVE COFFEE DIGESTIVE BALANCE – dla równowagi trawiennej

Wyjątkowy napój kawowy o waniliowym smaku, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Zawarta w nim chlorella działa korzystnie na trawienie i wspomaga pracę wątroby oraz jelit. W składzie znajdziemy też: L-karnitynę, czyli aminokwas ceniony przez osoby aktywne fizycznie i korzeń mniszka lekarskiego o działaniu prebiotycznym i wspierającym eliminację wody z organizmu. Wysoka zawartość błonnika pochodzi z naturalnej inuliny z cykorii.