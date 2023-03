Wielka promocja Lidla na ubranka dla dzieci. Wytrzymały buty za mniej niż 35 zł

Sztuczna inteligencja dobierze idealny makijaż dla Ciebie. Piękny look nigdy nie był tak blisko

Już od czwartku, 23 marca, w sklepach sieci Lidl Polska pojawią się ubranka i buty dla najmłodszych marki Lupilu w jeszcze niższych cenach. Taniej kupimy m.in. idealne na wiosenne dni T-shirty w czterech zestawach do wyboru – w cenie jedynie 16,98 zł za dwupak, czyli tylko 8,49 zł za sztukę! W odkrywaniu świata pomocne okażą się również wygodne spodnie dresowe (34,98 zł za dwupak) i legginsy (27,98 zł za dwupak).

Z kolei tylko w czwartek, 23 marca, sieć oferuje liczne, wysokie rabaty – aż 30% mniej za drugi, tańszy produkt z kategorii ubrań z bohaterami bajek oraz bielizny dziecięcej! Tego dnia 10 zł mniej zapłacimy za wygodne i wytrzymałe buty dziecięce (34,99 zł/ 1 para) oraz idealne do aktywności na zewnątrz sneakersy (49,90 zł/1 para). Lidl Polska przedstawia też prawdziwy hit! Tylko 23 marca, przy zakupie dwupaku spodni dresowych i bluz dziecięcych, za te drugie zapłacimy aż 20 zł mniej! Bo jak czwartek to… tylko do Lidla, do Lidla!

Sieć przygotowała również promocyjną ofertę dla młodzieży – wielką jednodniową obniżkę marki Pepperts! Dotyczyć ona będzie: jeansów i bluz dziewczęcych (39,99 zł za parę3 i 29,99 zł za sztukę), jeansów chłopięcych (34,99 zł za parę) i sneakersów młodzieżowych (54,90 zł za parę). Dodatkowo, wszystkie ubrania dziecięce i młodzieżowe marki Lupilu i Perpperts! posiadacze Karty Dużej Rodziny kupią 10% taniej!

