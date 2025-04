Wielkanocne prezenty last minute

Wielkanocna kąpiel

Bomba do kąpieli to drobny upominek, który sprawi radość każdemu. Propozycji jest naprawdę sporo - błyszczące złote jajko z nawilżającym masłem kakaowym, kolorowe, które stoi na własnych nogach, a nawet takie skrywające w sobie zająca i nuty bergamotki z ylang ylang. Jeśli jednak obdarowywana osoba woli wielkanocne zwierzaki, to cytrusowy zając lub zabawne kurczaki, w formie bomby do kąpieli lub kostki bąbelkowej będą idealnym wyborem.

Pachnące produkty do ciała

Jeśli osoba, której planujemy wręczyć prezent nie posiada wanny, żel pod prysznic będzie świetną alternatywą. W kolekcji do wyboru są aż trzy zapachy - karmelowo-cytrusowy Golden Egg, kwiatowy Wash Behind Your Ears oraz czekoladowo-różany Posh White Chocolate And Rose. Świetną propozycją będzie także zabawna galaretka pod prysznic w kształcie żółwia oraz zajęczy kuperek, o zapachu imbiru i cytrusów. Zawsze trafionym prezentem jest również olejek do ust. Cookie Dough pachnie jak świeżo upieczone ciastko i pozostawia usta nawilżone i odżywione.

Zestawy prezentowe

W wielkanocnej kolekcji nie mogło zabraknąć gotowych do wręczenia prezentów. Dla miłośników kąpieli warto sięgnąć po Hey Bun! lub Chris The Carrot, zawierające odpowiednio dwa i cztery pachnące produkty do kąpieli. Sweet Stuff to propozycja ze złotym żelem pod prysznic i mydłem, natomiast Happy Egg to największy prezent, zamknięty w puszce w kształcie wielkanocnej pisanki. Kryje w sobie pięć kosmetyków do kąpieli i pielęgnacji ciała.

i Autor: materiały prasowe Lush

