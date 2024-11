i Autor: materiał prasowy FOREO

Strefa beauty

Wielkie okazje na Black Friday! Takich promocji jeszcze nie było. Minus 50 proc. na kultowe urządzenia do pielęgnacji

FOREO, wiodąca na świecie marka, słynąca z innowacyjnych urządzeń do pielęgnacji skóry, obiecuje, że tegoroczny Black Friday będzie niezapomnianym przeżyciem dla 30 milionów fanów na całym świecie. A to wszystko dzięki ofercie „WIELKIE okazje” (“BIG deals”). Niezależnie od tego, czy chcesz sprawić przyjemność sobie, czy też szukasz idealnego prezentu, na który zazwyczaj nie możesz sobie pozwolić, to doskonały moment, aby przyjrzeć się produktom od FOREO, w najniższych cenach w roku.

cena regularna: 1459 PLN

cena Black Friday: 873,45 PLN Kultowa pozycja od marki FOREO. Klinicznie udowodniono, że usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i pozostałości makijażu– co czyni ją znacznie bardziej skuteczną, niż mycie twarzy samymi dłońmi. Urządzenie wykonane jest z wodoodpornego, ultramiękkiego silikonu. Wypustki LUNY delikatnie złuszczają martwy naskórek, nie powodując przy tym podrażnień. Opatentowane przez markę pulsacje T-Sonic™ pomagają tymczasowo rozszerzyć pory, aby usunąć głęboko osadzone zanieczyszczenia. Co więcej, masaż soniczny działa też na drobne linie i zwiotczenie skóry, rozluźnienie punktów napięcia mięśni twarzy i szyi oraz poprawienie mikrokrążenia i drenaż limfatyczny. Idealnie pasuje do… LUNA™ Ultra-odżywczy balsam oczyszczający i LUNA™ Microfoam 2.0, które na Black Friday znajdziesz -40% na foreo.com i Autor: Materiały prasowe FOREO UFO™ 3 - kosmiczne nawilżenie OSZCZĘDŹ 40%

cena regularna: 1799 PLN

cena Black Friday: 1077,60 PLN UFO™ 3 łączy w sobie korzyści zabiegów anti-aging, a zabieg nim trwa tylko 2 minuty. Urządzenie stosujemy razem z dedykowaną maseczką - nakładamy ją na UFO - i zaczynamy masować twarz. Dzięki zaawansowanej technologii: pełnemu spektrum świateł LED, termo- i krioterapii oraz pulsacjom sonicznym, składniki aktywne z maseczki wtłaczane są w głębokie warstwy skóry. Odpowiednie, dedykowane danej maseczce ustawienia, UFO dobierze automatycznie. UFO™ 3 zwiększa poziom nawilżenia o 126% już po pierwszym użyciu, aby skóra pozostała nawilżona do 6 godzin i znacznie zmniejszyła widoczność zmarszczek w zaledwie 7 dni. Idealnie pasuje do…Maski aktywowane przez UFO™. i Autor: Materiały prasowe FOREO BEAR™ 2 - nieinwazyjny lifting twarzy mikroprądami OSZCZĘDŹ 35%

cena regularna: 1799 PLN

cena Black Friday: 1077,60 PLN BEAR™ 2 jest jedynym urządzeniem, które oferuje 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów i pomaga ujędrniać 69 mięśni twarzy i szyi. MIŚ od FOREO konturuje i zmniejsza widoczność zmarszczek, a zabieg nim trwa zaledwie kilka minut. Klinicznie udowodniono, że BEAR™ 2 odpowiada za znaczącą poprawę wyglądu głębokich linii oraz zwiększenia jędrności i elastyczność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia regularnego stosowania. Idealnie pasuje do…Serum SUPERCHARGED™ 2.0. i Autor: Materiały prasowe FOREO FAQ™ 202 - przełomowa maska LED PREZENT PRZY ZAKUPIE Maski LED to absolutny przełom w domowej pielęgnacji. Propozycja od FAQ Swiss, marki spod parasola FOREO, wyróżnia się futurystycznym designem i niesamowitym działaniem. FAQ™ 202 wykorzystuje osiem różnych długości fal światła LED, w tym NIR, czyli bliskie podczerwieni, które pomagają stymulować produkcję kolagenu, redukują zmarszczki i plamy słoneczne, przeciwdziałają powstawaniu niedoskonałości, przyśpieszają gojenie skóry oraz nadają cerze promienny wygląd. Ultralekka, bezprzewodowa i wykonana z unikalnego silikonu Flexi-Fit, FAQ™ 202 dopasowuje się do twarzy jak druga skóra, sprawiając, że zabieg staje się czystą przyjemnością. Oferta „BIG Deals” obowiązuje od 12 listopada do 3 grudnia. i Autor: materiał prasowy FOREO