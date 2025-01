Winter acne: 3 kosmetyki przeciw zimowym niedoskonałościom. Francuska pielęgnacja polecona przez dermatolożkę

Często, gdy na naszej skórze pojawiają się niedoskonałości, sięgamy po produkty drogeryjne dedykowane dla skóry trądzikowej lub problematycznej, które zawierają składniki powodujące jeszcze większe wysuszenie skóry, co powoduje jeszcze większe zaostrzenie zmian. Nadmierne przesuszenie skóry prowadzi do jej łuszczenia i zaczerwienienia, a to z kolei do nadmiernej kolonizacji gruczołów łojowych bakteriami np. Cutibacterium acnes. Te trzy czynniki: przesuszenie skóry, łuszczenie się i rozwój bakterii, odgrywają główną rolę w powstawaniu „winter acne” – powiedziała dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa.

Na drodze ku cerze wolnej od niedoskonałości zimą są zarówno dobre nawyki, jak i skuteczna pielęgnacja, która uwzględnia wyjątkowe potrzeby skóry o tej porze roku. Francuska marka Mixa przygotowała nowości, dzięki którym dobroczynne działanie znanego już zielonego serum przeciw niedoskonałościom Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem będzie miało dodatkowe wsparcie na innych etapach codziennej rutyny. W tym celu do linii Imperfection dołączyły: żel oczyszczający do twarzy oraz żel matujący do twarzy.

Jak sobie radzić z winter acne? Ekspertka ma 4 kluczowe wskazówki:

Unikaj długich gorących kąpieli, które jeszcze bardziej wysuszą twoją skórę, Oczyszczaj skórę twarzy (delikatne oczyszczanie dwa razy dziennie jest wystarczające). Jeśli nosisz czapkę/szalik to pamiętaj, by je częściej prać, ponieważ jest to siedlisko bakterii i zanieczyszczeń, Pozbądź się martwego naskórka, czyli nadmiernie łuszczącej się skóry, która jest pożywką dla bakterii, Nawilżaj skórę.

Jakie substancje aktywne będą wskazane?

Codziennie oczyszczanie skóry twarzy możesz przeprowadzić używając żelu oczyszczającego z kwasem salicylowym i skwalanem.

Serum z kwasem salicylowym i niacynamidem działa keratolitycznie i pozwoli ci pozbyć się „łuszczącej się” skory oraz wyrówna jej koloryt, zamiennie możesz zastosować żel matujący do twarzy z kwasem AHA i kwasem salicylowym.

W przypadku nawilżenia postaw na produkty zawierające kwas hialuronowy (serum i krem).

3 kosmetyki przeciw niedoskonałościom:

Serum przeciw niedoskonałościom Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem

Serum przeciw niedoskonałościom Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem to nowość, która skutecznie redukuje niedoskonałości i wygładza skórę. Dzięki testom przeprowadzonym na skórze wrażliwej pod kontrolą medyczną, serum to zapewnia bezpieczną i skuteczną pielęgnację. Jego składniki aktywne to:

Kwas salicylowy – znany ze swoich właściwości normalizowania wydzielania sebum, stymulujących regenerację naskórka oraz działania kojącego i przeciwzapalnego. Często wykorzystywany w pielęgnacji skierowanej do skóry trądzikowej i skóry z niedoskonałościami.

Niacynamid – jest pochodną witaminy B3 znaną ze swoich właściwości redukujących przebarwienia, wspierających odbudowę skóry oraz działających antyoksydacyjnie i uszczelniająco na barierę hydrolipidową skóry.

i Autor: materiały prasowe Mixa

Żel oczyszczający do twarzy Mixa przeciw niedoskonałościom z kwasem salicylowym i skwalanem

Łagodny żel do oczyszczania Mixa przeciw niedoskonałościom to produkt stworzony z myślą o delikatnym, ale skutecznym oczyszczaniu skóry twarzy i dekoltu. Jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry, w tym skóry ze skłonnością do trądziku i skóry wrażliwej. W swojej formule zawiera między innymi składniki aktywne:

Skwalan – jeden z lipidów występujących naturalnie w naszej skórze o właściwościach nawilżających, wzmacniających barierę ochronną skóry oraz kojących.

i Autor: materiały prasowe Mixa

Żel matujący do twarzy Mixa przeciw niedoskonałościom z kwasem salicylowym i kwasami AHA

Żel matujący do twarzy Mixa przeciw niedoskonałościom to produkt stworzony z myślą o skórze tłustej, mieszanej, skłonnej do trądziku i z niedoskonałościami. Redukuje ilość wydzielanego sebum, pozostawiając skórę matową między innymi dzięki formule z takimi składnikami aktywnymi, jak:

Kwasy AHA (alfa-hydrokwasy) – kwasy organiczne o właściwościach złuszczających, poprawiających teksturę skóry, stymulujących produkcję kolagenu oraz nawilżających.