Wiosenna pielęgnacja, czyli jaka? Jak pomóc swojej skórze po zimie?

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

Procesy starzenia się skóry są nieodwracalnie. W walce ze zmarszczkami najważniejsze jest przeciwdziałanie ich pojawianiu. Istotna w tym jest dobrze dobrana i regularnie wykonywana pięlegnacja, masaże twarzy oraz zdrowy tryb życia. Na powstawanie zmarszczek wpływ na również genetyka, palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie kremów z filtrem.

Jak wygładzić zmarszczki? Czy można cofnąć procesy starzenia się skóry? Pojawiające się na cerze bruzdy i zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Najczęściej zaczynają być poważnie widocznie około 50. roku życia i właśnie wtedy kobiety najczęściej zaczynają się zastanawiać, jak się ich pozbyć. Bez medycyny estetycznej nie wyeliminujesz zmarszczek całkowicie, możesz jednak znacząco spowolnić procesy ich powstawania. Zobacz genialny patent na wygładzeni już istniejących zmarszczek. To profesjonalne działanie w domowym zaciszu.

BASICLAB Stymulujące serum peptydowe do twarzy na noc, 25% kompleksu peptydów, 10% kompleksu czynników wzrostu, egzosomy CICA i mikroigły, Napięcie i Ujędrnienie

Stymulujące serum peptydowe wykorzystuje zaawansowaną technologię mikroigieł zamkniętą w emulsyjno-żelowej formule, by zmaksymalizować penetrację składników aktywnych do głębszych warstw naskórka. Synergia czynników wzrostu i peptydów zapewnia silne właściwości biostymulujące, które widocznie zwiększają jędrność skóry, co przyczynia się do redukcji zmarszczek i poprawy owalu twarzy.

DZIAŁANIE:

25% Kompleks peptydów zapewnia wielokierunkowe działanie przeciwzmarszczkowe. Pomaga w utrzymaniu integralności strukturalnej, pozytywnie wpływając na połączenie skórno-naskórkowe, co zapewnia jędrność i sprężystość. Zwiększa aktywność składników macierzy międzykomórkowej odpowiadających za elastyczność skóry, której poziom zmniejsza się wraz z wiekiem. Peptydy zawarte w formule regulują również przedwczesne starzenie się komórek naskórka wywołane czynnikami zewnętrznymi, przyczyniając się do poprawy ich aktywności metabolicznej.

10% Kompleks czynników wzrostu redukuje negatywne skutki stresu oksydacyjnego, który przyczynia się do uszkodzenia włókien kolagenowych, elastynowych oraz kwasu hialuronowego. Czynniki wzrostu TGF i EGF zwiększają grubość naskórka powodując wzrost jego elastyczności. Wpływają na poprawę odnowy komórkowej oraz szybszą regenerację skóry. Dzięki temu skóra staje się bardziej zrewitalizowana, a zmarszczki stają się mniej widoczne.

Peptydowe mikroigły inspirowane zabiegiem mezoterapii, stymulują procesy regeneracji naskórka. Wspomagają i przyspieszają penetrację składników aktywnych przez mikronakłucia naskórka. Dzięki synergii z peptydami biomimetycznymi i czynnikami wzrostu, ich działanie staje się silniejsze, zapewniając natychmiastowe uczucie napięcia oraz wygładzenia drobnych linii i zmarszczek.

Egzosomy CICA dzięki odpowiednio małym rozmiarom oraz biozgodnej i stabilnej budowie strukturalnej, skutecznie przenikają do głębszych warstw naskórka. Peptydy pozyskiwane z wąkroty azjatyckiej zawarte wewnątrz egzosomów stymulują do odnowy i przyspieszają procesy regeneracyjne.

i Autor: materiały prasowe BasicLab