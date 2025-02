Wiosenna regeneracja all inclusive

Wyjątkowy pop-up wrócił do Warszawy. Sprawdź, gdzie i do kiedy

Nasza skóra reaguje na aurę – i nie chodzi tylko o czynniki zewnętrzne. Wiosną i latem wyglądamy na bardziej wypoczęte, z kolei jesienią i zimą często brakuje nam energii, co bezpośrednio przekłada się na wygląd.

OD ŚWITU DO NOCY

Gdy jesteś wyznawczynią kosmetycznego minimalizmu, postaw na jeden krem wielozadaniowy. Eksperci laboratorium NUXE opracowali produkt, który odpowiada na chronobiologiczne potrzeby skóry. Dzięki połączeniu technologii Alfa [3R] z niacynamidem zapewnia nieprzerwaną pielęgnację przez 24 godziny: korekcję w dzień i odnowę nocą. Ultrasensoryczna konsystencja kremu The Exceptional Cream, dzień i noc jest lekka i płynna, zapewniając satynowe wykończenie na dzień, a jednocześnie wystarczająco otulająca, by gwarantować komfort na noc. Produkt jest odpowiedni dla każdego typu skóry, a nowoczesny i wyrafinowany zapach dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość.

Wypróbuj: Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc, 339 zł/75 ml

PEŁNE NAWILŻENIE

Po zimie skóra może być wyjątkowo „spragniona”. Ten Intensywnie regenerujący i nawilżający krem, o niezwykłej konsystencji, która „wtapia się” w skórę zawiera aż 7 rodzajów kwasu hialuronowego, w tym ultranowoczesny fermentowany kwas hialuronowy. Dodatkowo japońska technologia „dual layer”, zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci przez wiele godzin. Po zastosowaniu kremu skóra jest wyjątkowo gładka, świeża i jakby wypełniona od środka.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO REGENERATING Regenerator super nawilżający krem na dzień i na noc, 71,99 zł/50 ml

PODRÓŻ W CZASIE

Ten produkt możemy postrzegać jako pewnego rodzaju wehikuł czasu. Z jednej strony niweluje oznaki jego upływu, a z drugiej: wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, o których kiedyś naszej skórze się nawet nie śniło. Zaawansowane serum do pielęgnacji skóry dojrzałej YOSKINE GLOBAL LIFT. skutecznie zwalcza oznaki starzenia się skóry, zwłaszcza zmarszczki i linie mimiczne. Zapewnia intensywne nawilżenie, napięcie i ujędrnienie skóry. Poprawia kontur twarzy, modelując jej owal. Bazuje na 4D GLOBAL-LIFTTM, czyli wielowarstwowym i wielowymiarowym liftingu twarzy. Ma za zadanie działać niczym: lifting błyskawiczny (natychmiastowe napięcie skóry, dzięki biopolimerycznej mikrosiateczce); lifting sekwencyjny (długotrwałe działanie polegające na stopniowym uwalnianiu oligosacharydów z trójwymiarowej sieci na powierzchni skóry); lifting strukturalny (wypełnienie głębokich zmarszczek od wewnątrz poprzez poprawę struktury skóry); plumping lifting (niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który wnika w głębsze warstwy skóry i wiąże w niej wodę) oraz tzw. YOUTH ACTIVATOR, który zwiększa w skórze liczbę białek zwanych sirtuinami, które przedłużają życie komórek i opóźniają proces starzenia.

Wypróbuj: YOSKINE GLOBAL LIFT. ZAAWANSOWANE SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE LIFTINGUJĄCE OWAL TWARZY, 249,99 zł/30 ml

RETINOL NA WYPRYSKI

Nie jest tajemnicą, że retinol jest sprzymierzeńcem młodej skóry. Ale to też składnik, który skutecznie pomaga zredukować niedoskonałości. Retinol + Blemish Complex to rewolucyjny produkt ZO® Skin Helath do stosowania miejscowego, który minimalizuje każdy etap powstawania wyprysków oraz ich widoczne następstwa. Usuwa umiarkowane, a także poważne wypryski, pomaga zapobiegać powstawaniu ich w przyszłości oraz poprawia widoczność śladów po niedoskonałościach i blizn teksturalnych.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH RETINOL + BLEMISH COMPLEX, 580 zł/50 ml

W STRONĘ SŁOŃCA

Po zimie jesteśmy go spragnieni. Dlatego w poszukiwaniu jego promieni zawsze zabezpieczajmy skórę kremem z filtrem. Taki produkt może jednocześnie pielęgnować skórę. DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+ idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera silnie antyoksydacyjną witaminę C, która odpowiada za rozświetlenie skóry, wyrównanie jej kolorytu i wygładzenie. W składzie wykorzystano filtry nowej generacji, które chronią przed skutkami promieniowania UVA, UVB, światłem emitowanym przez ekrany HEV i podczerwonym IR, fotostarzeniem oraz przebarwieniami. Z kolei duet ektoina + niacynamid wzmacnia ochronną barierę skóry i przywraca równowagę mikrobiomu, długotrwale nawilża oraz chroni przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych.

Wypróbuj: DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+, 36,99 zł/30 ml

WŁOSY PEŁNE WITALNOŚCI

Barwa Naturalna do włosów z Piwonią powstała z myślą o kobietach, które pragną dodać swojej fryzurze objętości i młodzieńczego blasku. Została stworzona w oparciu o koncepcję równowagi PEH, czyli idealnych proporcji pomiędzy emolientami, proteinami i humektantami, niezbędnymi dla uzyskania zdrowego i pięknego wyglądu. Odżywka zawiera wyciąg z piwonii, który ma działanie kojące, antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Proteiny pszenicy odbudowują ubytki włosów, dodając im tym samym objętości. Olej jojoba, w roli lekkiego emolientu, regeneruje je bez ich obciążania. W efekcie zyskują młodzieńczą objętość i zdrowy blask, są dogłębnie odżywione i wzmocnione.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA PIWONIA ODŻYWKA DO WŁOSÓW, 11,99 zł/200 ml

ACH, JAK PACHNIE!

Jasmine Crush to mgiełka, która zachwyca elegancką kompozycją słodkich migdałów, kwiatowego jaśminu i otulającego bursztynu. Subtelny, ale intrygujący zapach pozostawiający na ciele i włosach delikatną woń luksusu. Lekka formuła mgiełki sprawdza się zarówno na ciele, jak i na włosach, zapewniając subtelny i trwały zapach. Otula skórę i włosy delikatnym aromatem, nie obciążając ich, idealna do stosowania przez cały dzień. Wyjątkowa harmonia migdałów, jaśminu i bursztynu tworzy ciepłą i zmysłową aurę, doskonałą na każdą porę roku.

Wypróbuj: Life Mgiełka do ciała i włosów Jasmine Crush, 26,99 zł/200 ml, dostępna w Super-Pharm i na superpharm.pl