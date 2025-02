Pożegnaj zimową suchą skórę z nawilżającymi produktami

Wyjątkowy pop-up wrócił do Warszawy. Sprawdź, gdzie i do kiedy

Propozycje Awesome Cosmetics z linii Mikrobiom to silnie odżywcze i nawilżające produkty, które bardzo dobrze sprawdzą się w tym trudnym dla skóry zimowym okresie. Wśród kluczowych kosmetyków warto wyróżnić krem na dzień Mi: REBALANCE. To idealny krem do codziennej pielęgnacji, zapewniający głębokie nawilżenie i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki lekkiej formule szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką i wygładzoną. Wyróżnia się działaniem przeciwzmarszczkowym i wspiera mikrobiom skóry dzięki składnikom takim jak PREBIOME™ i Bioecolia®, które regulują poziom nawilżenia i pomagają w utrzymaniu zdrowej flory bakteryjnej skóry. W składzie obecny jest też Hypskin czyli naturalna substancja bioaktywna z alg morskich, która działa przeciwzmarszczkowo oraz Acetyl Zingerone - innowacyjny składnik, przeciwutleniacz, który chroni przed fotostarzeniem i niweluje oznaki starzenia. Do tego m.in. masło cupuacu pozyskiwane z owoców kakaowca, które bardzo dobrze wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt, a do tego jest bogate w fosfor oraz witaminy A i C oraz olej z rokitnika, który chroni warstwę lipidową i pomaga przeciwdziałać stanom zapalnym. Tripelargonin oraz ekstrakt ze śliwki kakadu mają działanie nawilżające oraz zmiękczające i przywracają równowagę mikrobiologiczną. Krem doskonale nadaje się pod makijaż i przynosi ukojenie cerze suchej i problematycznej. Jego niezwykłą skuteczność potwierdzają aparaturowe pomiary kondycji skóry - po 28 dniach stosowania skóra testującychbyła lepiej nawilżona (o niemal 11%), utrata wody zmniejszyła się o 23,5%, a głębokość zmarszczek o prawie 10%. W tej samej linii znajduje się także krem na noc Mi:

REGENERATION. Intensywnie regenerująca formuła została opracowana, aby działać w trakcie snu i wspomagać odbudowę skóry oraz przywrócić jej elastyczność. Tu również testy wykazały bardzodobre rezultaty już po 28 dniach stosowania kremu. Kosmetyk ujędrnia i uelastycznia skórę o ponad 7%, powoduje wzrost nawilżenia skóry i zmniejsza utratę wody, ale też widocznie zwęża pory – duże o ponad 37% oraz małe o niemal 47%. W składzie znajdziemy substancje odżywcze, takie jak masło cupuacu, ekstrakt ze śliwki kakadu, który wzmacnia barierę hydrolipidową, zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci, czy bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej bacuri, silnie nawilżający. Kompleks astaksantyny działa przeciwzmarszczkowo, intensywnie detoksykuje, chronibarierę skórną i przyspiesza odnowę komórkową, a Tremethic szybko i widocznie niweluje oznaki starzenia i poprawia połączenia międzykomórkowe. Dodatkowo krem zawiera ceramidy, które wspierają odbudowę naturalnej bariery skóry i przeciwdziałają utracie elastyczności. Co warto podkreślić, produkt zawiera delikatny Soft touch, który regeneruje i wspomaga gojenie. Dzięki temu krem jestidealny do każdego rodzaju skóry, nawet tej bardzo wrażliwej i nie zapycha porów.

Warto też wspomnieć o specjalnej maseczce nawilżającej Mi: RESOOTHE, która jest gwarancją prawdziwego ukojenia dla przesuszonej skóry. Bogata w składniki nawilżające i regenerujące,natychmiast łagodzi podrażnienia i przywraca skórze zdrowy wygląd. Specjalna konsystencja otula skórę niczym leczniczy kompres, przywracając skórze komfort i dając ulgę po całym dniuekspozycji na niesprzyjające zimowe warunki atmosferyczne, mróz czy suche powietrze. Maseczka sprawdzi się idealnie dla cery suchej, problematycznej i wymagającej odbudowy. Dziękizawartości Bioecolia® wspiera równowagę mikrobiomu skóry, wzmacnia jej odporność i chroni przed szkodliwymi czynnikami. Maska łagodzi zaczerwienienia, przynosi ukojenie po zabiegach kosmetycznych oraz nadaje skórze promienny wygląd. Dodatkowo dzięki praktycznemu aplikatorowi w formie pompki jest wyjątkowo wydajna i wygodna w codziennym stosowaniu. Co ważne, badaniapotwierdzają skuteczność działania już od pierwszej aplikacji - aparaturowe pomiary kondycji skóry wykazały, że maseczka zmniejsza rumienie i zaczerwienienie skóry o ponad 6% już po 1-krotnym użyciu.

Produkty Awesome Cosmetics to połączenie skuteczności i naturalnych składników, które dbają o każdy typ cery – nawet tych najbardziej wymagających. Marka stawia na najwyższą jakość, dlatego bogate formuły produktów są gwarancją odpowiedniego nawilżenia i odżywienia zmęczonej i przesuszonej skóry. Dzięki regularnemu stosowaniu linii Mikrobiom skóra odzyska miękkość, elastyczność inaturalny blask. Wystarczy stworzyć swój zimowy rytuał pielęgnacyjny z Awesome Cosmetics i cieszyć się zdrową, promienną cerą przed nadchodzącym wiosennym sezonem.

i Autor: materiały prasowe Awesome