Wiosenne przebudzenie zmysłów: piekne zapachy dla Niej i dla Niego

Wiosna to królestwo kwiatów, dlatego w damskich perfumach dominują nuty kwiatowe, takie jak róża, jaśmin, konwalia czy bez. Często towarzyszą im soczyste owoce, takie jak gruszka, malina czy cytrusy, które dodają kompozycji lekkości i świeżości. Wiosenne perfumy dla Niej to zaproszenie do ogrodu pełnego kwitnących kwiatów i dojrzewających owoców.

Wybierając wiosenne perfumy, warto zwrócić uwagę na ich intensywność. Na cieplejsze dni najlepiej sprawdzą się lekkie i delikatne kompozycje, które nie będą przytłaczające. Można sięgnąć po wody toaletowe lub perfumowane, które charakteryzują się mniejszą koncentracją olejków zapachowych. Dla kobiet, które preferują bardziej wyraziste zapachy, polecamy perfumy, które mają większą trwałość i intensywność.

Nowe zapachy od marki POLICE My.Avatar

Kreatorka zapachu Aleksandra Monet uwielbia podróżować. Ta ucieczka od codzienności stale pobudza jej kreatywność. Lubi odkrywać nowe smaki i zapachy, a także poznawać nowych ludzi. „Lubię podróżować samotnie, ponieważ pozwala mi to spojrzeć na rzeczy inaczej i łatwiej nawiązać kontakt z ludźmi. Historie i wspomnienia z podróży to wspaniały sposób na inspirowanie mojej „zapachowej” wyobraźni.

Jednym z najwspanialszych jej zdaniem miejsc jakie odwiedziła są Indie. To miejsce, które kocha i które odwiedzała wielokrotnie, uznając je za kraj wielkich kontrastów. „Można tam znaleźć jednocześnie najstraszniejsze i najbardziej niezwykłe zapachy oraz ferię kolorów, żywych, błyszczących, najbardziej przekłuwających uwag.

POLICE To Be My.Avatar Woda perfumowana dla kobiet

Damska woda perfumowana Police To Be My Avatar to energetyzujący i nowoczesny zapach, która łączy soczyste nuty owoców z delikatnym kwiatowym sercem i ciepłą, drzewno-słodką bazą. Jest zamknięty w charakterystycznym flakonie w kształcie czaszki, dzięki czemu zachwyca zarówno aromatem, jak i wyglądem.

i Autor: materiały prasowe Police

POLICE To Be My.Avatar Woda toaletowa dla mężczyzn

Męska woda toaletowa Police To Be My Avatar to nowoczesny, energetyczny zapach dla mężczyzn, którzy lubią łączyć odwagę z nutą tajemniczości. Otwiera się świeżo i pikantnie dzięki włoskiej cytrynie i kardamonowi, po czym przechodzi w nietypowe, lekko ziołowe serce z solą i kwiatem pomarańczy. Baza nadaje głębi – słodka, drzewna i lekko alkoholowa dzięki połączeniu kakao, rumu i drewna gwajakowego.