Wiosenny powiew świeżości w Twojej szafie

Inspiracją do stworzenia kolekcji stały się skojarzenia z pierwszymi ciepłymi dniami, kwitnącymi kwiatami i niebem, które po długich miesiącach zimowej szarości znów nabiera świetlistości. W projektach wyraźnie obecna jest też osobista nostalgia - powrót do fasonów i sylwetek, które budzą emocje i przywołują obrazy z dzieciństwa.- Chciałam, żeby ta kolekcja miała w sobie lekkość, świeżość i odrobinę marzycielskiego nastroju, ale jednocześnie pozostała bardzo użytkowa. Koronki i odcienie niebieskości od razu skojarzyły mi się z wiosną - z delikatnością kwitnących kwiatów i pierwszym błękitnym niebem po wielu tygodniach szarości. Bardzo zależało mi też na tym, żeby pojawiły się w niej oversize’owe, retro płaszcze – trochę jak te, które pamiętam z dzieciństwa z szafy mojej mamy - mówi Patrycja Jabłkowska, właścicielka i projektantka marki.

Między nostalgią a nowoczesnością

Jednym z najmocniejszych punktów kolekcji są oversize’owe płaszcze o retro charakterze, które nawiązują do klasycznych, kobiecych sylwetek, ale zostały zreinterpretowane przez NAGO. To modele, które budują look niemal samodzielnie - wyraziste, ale jednocześnie niezwykle łatwe do stylizowania.Patrycja szczególną uwagę poświęciła tkaninom, szukając materiałów, które nadadzą formom odpowiedni charakter. W kolekcji pojawiają się więc odcienie dalekie od oczywistych, w tym subtelny błękit i zgaszona zieleń wpadająca w brąz – barwy, które nadają klasycznym fasonom nową energię i świeżość.

Koronka, falbana i kobieca lekkość

W kolekcji DAYDREAMING nie mogło zabraknąć również bardziej romantycznych akcentów. Jednym z kluczowych modeli jest koszula z falbankową stójką, wykonana z żakardowego materiału i wykończona krytymi guziczkami. To projekt, który idealnie oddaje DNA całej kolekcji - z jednej strony subtelny i dekoracyjny, z drugiej bardzo łatwy do noszenia na co dzień.

Koszula, dostępna w błękicie i kremie, została pomyślana jako element garderoby, który można stylizować na wiele sposobów - od codziennych zestawów z jeansami po bardziej eleganckie, wyjściowe looki.

Wśród projektów pojawiają się także lekkie, dziewczęce sukienki na ramiączkach - w błękicie oraz w kwiecistym wzorze. To jeden z tych modeli, które od lat cieszą się szczególną sympatią klientek NAGO. Regulowane ramiączka, wiązanie z przodu oraz elastyczne wykończenie z tyłu pozwalają dopasować fason do sylwetki, zachowując jednocześnie swobodny, romantyczny charakter.

Bestsellery w nowej odsłonie

Kolekcję uzupełniają również dobrze znane i lubiane przez klientki produkty w odświeżonej, wiosennej wersji. Powracają kardigany i chusty z koronką z bawełny organicznej, tym razem w kremie, brązie i różu. W zestawieniu z połyskującymi mini spódnicami wykończonymi bawełnianą koronką tworzą stylizacje, które balansują między delikatnością a nowoczesnością.

W kolekcji znalazły się również wiązane na kokardki koszule, bluzki z wiskozy, czy szerokie spodnie z zakładkami i wysoką talią uszyte z Tencelu™. Stonowaną paletę błękitów, kremów i zieleni przełamują czerwone akcenty w postaci t-shirtu z papryczką chilli i dzierganego kardiganu dodając do kolekcji nieoczywisty kontrast.

Wiosenna garderoba bez daty ważności

Nowa kolekcja NAGO to opowieść o kobiecości, która nie potrzebuje przesady - wystarczy jej dobrze skrojona forma, odpowiednia faktura i kolor, który przywołuje emocje. Dodatkowo, DAYDREAMING pozostaje wierna estetyce marki: zmysłowej, współczesnej i tworzonej z myślą o ubraniach, które naprawdę chce się nosić.

Modelka: Marta Wieczorek / Agencja Rebel

Fotograf: Borys Synak

Stylizacje: Patrycja Jabłkowska

i Autor: Borys Synak / Materiały prasowe

i Autor: Borys Synak / Materiały prasowe

i Autor: Borys Synak / Materiały prasowe