Wiosna pełna wyjątkowych nowości w Mood Scent Bar!

MARC-ANTOINE BARROIS, Aldebaran (Mood Scent Bar)

Aldebaran to świetlisty zapach, w którym Marc-Antoine Barrois i jego wspólnik, wybitny nos Quentin Bisch, reinterpretują tuberozę – diwę białych kwiatów – nadając jej świeżość i czystość, które są niemal absolutne. Aldebaran jest solowym popisem mlecznej tuberozy i jej świeżych płatków, dającym wrażenie świetlistości i blasku. Kwiatowa woń jest w tej kompozycji jedynie subtelnie wzmocniona akcentami papryki i tonki. Nie ma tu zamętu, nie ma odchylenia od czystości. Prostota nadaje tej kompozycji olśniewającą nowoczesność.

Główne nuty: tuberoza, tonka, papryka, mate

i Autor: materiały prasowe Aldebaran

HAKUNA MATATA, 27 87 (Mood Scent Bar)

Totalne zaskoczenie, które serwuje nam idąca własną, niezwykle odświeżającą ścieżką twórczyni barcelońskiej marki 27 87, Romy Kowalewski. W centrum tej kompozycji znajduje się składnik rzadko spotykany we współczesnej perfumerii: banan. Ten nieoczekiwany akord łączy się ze słodkim ciepłem miodu, zmysłowym muśnięciem piżma, jaśminem oraz nutą wanilii. Hakuna Matata to delikatne, zapachowe przypomnienie, by przyjmować życie takim, jakie jest, i odnajdywać siłę w teraźniejszości.

Gdy słońce zachodzi nad tętniącym życiem rajem, rzucając długie cienie na dżunglę, Hakuna Matata przypomina, że nawet pośród chaosu zawsze jest miejsce na radość, zachwyt i proste przyjemności.

Nuty głowy: Bergamotka, Akord zielonej skórki banana, Janowiec

Nuty serca: Jaśmin, Kwiat pomarańczy, Dojrzały banan

Nuty bazy: Labdanum, Miód

i Autor: materiały prasowe HAKUNA MATATA

ATELIER MATERI, Vanille Carbone (Mood Scent Bar)

Niekiedy świetlista, zwiewna i słodka, innym razem ciemna, ciężka i wytrawna - wanilia jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych składników perfum. Wydaje się, że znamy ją już w każdej postaci, jednak Atelier Materi udowadnia, jak bardzo się mylimy. Vanille Carbone eksploruje bowiem subtelną grę kontrastów, które stanowią o wyjątkowości jej zapachu. Autorka perfum, Natalie Gracia-Cetto, otoczyła wanilię tylko najwyższej jakości surowcami, harmonijnie łącząc nuty gourmandowe, ziemiste, skórzane i pudrowe. Powstała kompozycja intensywna i pełna głębi, odkrywająca skórzane i pikantne aspekty wanilii z Madagaskaru. Monochromatyczne płótno kontrastujących faktur, rozpięte między matem a połyskiem, cieniem a światłem, odsłaniające pełną intensywność czarnej wanilii.

i Autor: materiały prasowe ATELIER MATERI

BDK, Impadia (Mood Scent Bar)

Impadia przywołuje ten wyjątkowy moment dnia, gdy Paryż zamienia się w abstrakcyjny obraz, symfonię kolorów. Paryskie niebo przybiera odcień różowego pomarańczu, odsłaniając splecione piękno miasta i natury. Od porannego blasku po wieczorną miękkość, pierwsze i ostatnie promienie słońca podkreślają piękno architektury i paryskie ogrody. Zapach jest upojny, kwiatowo-owocowy, letni, przepiękny!

Nuty Głowy: Mandarynka, Bergamotka, Imbir, Gruszka, Olibanum z Somalii

Nuty Serca: Róża turecka, Kwiat pomarańczy, Róża bułgarska

Nuty Bazy: Piżmo, Sandałowiec, Wanilia z Madagaskaru, Akigalawood, Balsam peruwiański, Pralina

i Autor: materiały prasowe BDK, Impadia

SANTA EULALIA, Vesper (Mood Scent Bar)

Romantyczny nocny spacer po mieście. Vesper to intensywna kompozycja, która tworzy zmysłowy portret miłości. Zapach, który w jednej chwili przeniesie cię ku zachodowi słońca.

Nuty głowy: Szafran, Cyprys, Pieprz

Nuty serca: Labdanum, Mirra, Kawa

Nuty bazy: Wanilia, Oud, Wetyweria

i Autor: materiały prasowe SANTA EULALIA

ORTO PARISI, Risvelium (Mood Scent Bar)

Zapach przebudzenia, jak wiosenny las po deszczu, wdech, który przełamuje to, co zwyczajne i wzmacnia to, co niezwykłe. Risvelium włoskiej marki Orto Parisi czerpie z niewidzialnych sił, które łączą świat ziemski i eteryczny, stając się pomostem między tym, co namacalne, a tym, co transcendentalne.

Autorem kompozycji zapachowej jest twórca Orto Parisi, Alessandro Gualtieri - jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ekscentrycznych nosów świata. Jego marka to hołd dla dziadka i wspomnienie jego tajemniczego ogrodu.