Wiosna w duchu quiet luxury - szwajcarska marka Gisada definiuje pojęcie świeżości

Ambassadora Gold - clean vibe w wydaniu premium

Ambassadora Gold to zapach zaprojektowany, by emanować wewnętrznym blaskiem i nowoczesną siłą. Dla kobiet, które przyciągają uwagę autentyczną pewnością siebie i pozostawiają po sobie aurę wyrafinowania, która nie gaśnie po ich wyjściu. Autorką tej świetlistej kompozycji jest perfumiarka Julia Rodríguez. Nadała ona zapachowi krystaliczną świeżość, która idealnie rezonuje z budzącą się do życia naturą, oferując eteryczną lekkość w wydaniu premium.

Nuty zapachowe Ambassadory Gold:

GŁOWA: gruszka, śliwka, pomarańcza, cytryna

SERCE: gardenia, frangipani, kwiat pomarańczy, tuberoza

BAZA: drzewo sandałowe, piżmo, wanilia, akord cukrowy

Gold - charyzmatyczna świeżość dla niego

Męska odsłona Gold to definicja wiosennego szyku, dedykowana mężczyznom ceniącym klasę, którzy w zapachu szukają witalności i słońca. Kompozycja oferuje natychmiastowe, cytrusowe pobudzenie – pierwsze nuty uderzają rześkością jabłka i bergamotki, budząc skojarzenia z porannym, alpejskim słońcem. Nieoczywiste serce zapachu sprawia, że owocowa energia płynnie przechodzi w intrygujący akord lawendy i paczuli, nadający całości nowoczesnego, modowego sznytu. Zmysłowy fundament oparty na drewnie cedrowym sprawia, że Gold staje się zapachem wielowymiarowym, który ewoluuje na skórze w sposób niezwykle elegancki.

Nuty zapachowe Gold:

GŁOWA: jabłko, cynamon, bergamotka, czarny pieprz

SERCE: paczula, elemi, lawenda

BAZA: ambra, labdanum, drewno cedrowe

Nowe odsłony zapachowe stanowią naturalne rozwinięcie portfolio marki, podkreślając jej kluczowe wartości: precyzję wykonania oraz wysoką jakość surowców. Obie kompozycje, choć dedykowane różnym energiom, przenika ta sama nuta wyrafinowania, dająca poczucie pełni i autentyczności. Flakony o minimalistycznej, lecz luksusowej formie ze złotymi akcentami sprawiają, że duet Gisady prezentuje się wyjątkowo szlachetnie, stając się ozdobą każdej toaletki.