Wiosna w duchu quiet luxury - szwajcarska marka Gisada definiuje pojęcie świeżości

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-26 17:18

Wraz z nadejściem ciepłych dni nasze zmysły podświadomie szukają lekkości i nowej energii. Szwajcarska marka kosmetyków premium Gisada prezentuje duet – Gold oraz Ambassadora Gold – który staje się olfaktorycznym synonimem wiosennej elegancji. Wiosną ciężkie, przytłaczające nuty ustępują miejsca kompozycjom dającym oddech i podkreślającym naturalny magnetyzm. Propozycje od Gisady to hołd dla szwajcarskiej precyzji, gdzie każda nuta została dobrana z najwyższą starannością, tworząc harmonijną całość o niespotykanej trwałości.

Ambassadora Gold - clean vibe w wydaniu premium

Ambassadora Gold to zapach zaprojektowany, by emanować  wewnętrznym blaskiem i nowoczesną siłą. Dla kobiet, które przyciągają  uwagę autentyczną pewnością siebie i pozostawiają po sobie aurę  wyrafinowania, która nie gaśnie po ich wyjściu. Autorką tej świetlistej  kompozycji jest perfumiarka Julia Rodríguez. Nadała ona zapachowi krystaliczną świeżość, która idealnie rezonuje z budzącą się do życia naturą,  oferując eteryczną lekkość w wydaniu premium.

Nuty zapachowe Ambassadory Gold:

  •  GŁOWA: gruszka, śliwka, pomarańcza, cytryna
  •  SERCE: gardenia, frangipani, kwiat pomarańczy, tuberoza
  •  BAZA: drzewo sandałowe, piżmo, wanilia, akord cukrowy

Gold - charyzmatyczna świeżość dla niego

Męska odsłona Gold to definicja wiosennego szyku, dedykowana  mężczyznom ceniącym klasę, którzy w zapachu szukają witalności i słońca.  Kompozycja oferuje natychmiastowe, cytrusowe pobudzenie – pierwsze  nuty uderzają rześkością jabłka i bergamotki, budząc skojarzenia z  porannym, alpejskim słońcem. Nieoczywiste serce zapachu sprawia, że owocowa energia płynnie przechodzi w intrygujący akord lawendy i paczuli,  nadający całości nowoczesnego, modowego sznytu. Zmysłowy fundament  oparty na drewnie cedrowym sprawia, że Gold staje się zapachem  wielowymiarowym, który ewoluuje na skórze w sposób niezwykle  elegancki.

Nuty zapachowe Gold:

  •  GŁOWA: jabłko, cynamon, bergamotka, czarny pieprz
  •  SERCE: paczula, elemi, lawenda
  •  BAZA: ambra, labdanum, drewno cedrowe

Nowe odsłony zapachowe stanowią naturalne rozwinięcie portfolio marki, podkreślając jej kluczowe wartości:  precyzję wykonania oraz wysoką jakość surowców. Obie kompozycje, choć dedykowane różnym energiom,  przenika ta sama nuta wyrafinowania, dająca poczucie pełni i autentyczności. Flakony o minimalistycznej, lecz  luksusowej formie ze złotymi akcentami sprawiają, że duet Gisady prezentuje się wyjątkowo szlachetnie,  stając się ozdobą każdej toaletki.

