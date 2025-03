Wiosna w modzie. Ten element o tej porze wraca do łask i nosi go każdy

To jest trendy. Minimalizm w makijażu

Kultowe logo J MARC, podwójne metalowe akcenty oraz charakterystyczne oznaczenia THE SUNGLASSES i THE GLASSES dodają każdemu modelowi unikalnego charakteru. A co z kolorystyką? Klasyka spotyka się tu z nowoczesnością – od głębokich, jednolitych barw po transparentne wykończenia i stylowe odcienie Havana. W najnowszej kolekcji zobaczymy poniższe modele:

MARC 800/S & MARC 802 - nowoczesna interpretacja kociego oka w wersji przeciwsłonecznej i korekcyjnej. Zauszniki ozdobione złotym lub srebrnym logo THE SUNGLASSES/THE GLASSES dodają im charakteru. Okulary przeciwsłoneczne dostępne w kolorach: crystal/black (szare cieniowane soczewki), crystal/Havana (brązowe cieniowane), crystal/pink (szare), transparent beige/nude (burgundowe cieniowane). Okulary korekcyjne dostępne w kolorach: crystal/black, crystal/Havana, beige/nude oraz transparent violet/violet.

MAR 806/S - unisexowy model dla tych, którzy lubią podkreślać swój styl. Owalne, metalowe oprawki z grawerowanym logo MARC JACOBS to nowoczesna elegancja w najlepszym wydaniu. Dostępne w złotych oprawkach z szarymi, brązowymi lub fioletowo-złotymi lustrzanymi soczewkami.

Nowa kolekcja Marc Jacobs Eyewear to połączenie wyrazistego stylu, pewności siebie i nowoczesnego designu. To okulary, które nie tylko dopełniają look, ale stają się jego kluczowym elementem – od klasyki po odważne, fashion-forward modele, które przyciągają spojrzenia.

i Autor: materiały prasowe Marc Jacobs

