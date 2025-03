i Autor: Canva

Strefa mody

Kwiaty na ulicach - wiosenne motywy florystyczne w modzie

Wiosna to czas, gdy natura budzi się do życia, a ulice miast rozkwitają kolorami. Motywy florystyczne w modzie nieodłącznie kojarzą się z tym okresem, dlatego również w tym sezonie VAN GRAAF stawia na stylizacje damskie i męskie inspirowane przyrodą. Wśród propozycji znajdziemy zwiewne sukienki, lekkie bluzki, kolorowe koszule i delikatne akcesoria – wszystko, co pozwala poczuć powiew wiosny i świeżość kwiatowych wzorów

Najnowsze z działu Strefa beauty To jest trendy. Minimalizm w makijażu Strefa beauty Akcja regeneracja – nadchodzi wiosenne FLOW dla Twoich włosów! Strefa mody Kiedy styl spotyka funkcjonalność! Trendy w okularach na ten sezon Promocje i wyprzedaże W poniedziałek zaczęło się w Rossmannie. Legendarne perfumy za 100 zł. Zapach żurawiny i konwalii uwiedzie zmysły na wiosnę Strefa beauty Czas na wiosenną regenerację! Pielęgnacja okiem wiosennych nowości Elegancja i wiosenna lekkość idą w parze, czego najlepszym przykładem jest satynowa bluzka marki VAN GRAAF/HUGO i pasująca do niej prosta długa sukienka VAN GRAAF/HUGO z tym samym wzorem przypominającym słynne tkaniny z Milanówka. Subtelny połysk błękitnej satyny, wyrafinowany krój halterneck z odkrytymi plecami i kokardą oraz zwiewne drapowanie czynią bluzkę idealnym wyborem do stylowych zestawów zarówno biznesowych, jak i na wielkie wyjścia. Na takie też wyjątkowe okazje nada się sukienka na ramiączkach marki VAN GRAAF/HEY KYLA o linii A, z delikatnymi falbanami, dekoltem w kształcie serca i drapowaniem oraz wycięciem w talii. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Zwolenniczki luźniejszych fasonów z pewnością pokochają połączenie bluzki-tuniki marki VAN GRAAF/MARIE LUND. Bluzka z wydłużonym tyłem, tunikowym kołnierzykiem i eleganckimi mankietami na jeden guzik posiada wyrazisty duży wzór składający się z kobaltowych liści i kwiatów w kolorze oranżowym. Doborem kolorów zaskakuje również koszula VAN GRAAF/MORE&MORE, której feeria barw na całej powierzchni przypomina kolorowe dzieła Henri Matisse’a i oddaje radosną atmosferę nadchodzących miesięcy. Bluzki tworzą lekki, zwiewny duet dla kobiet, które cenią wygodę, ale nie rezygnują z kobiecego wdzięku. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Jeśli kwiatowe ubrania zaczęłyby kogoś przytłaczać, wystarczy wybrać tylko lekką apaszkę VAN GRAAF/GUESS z kwiatowym nadrukiem, która będzie ożywczym akcentem wielu monochromatycznych i codziennych stylizacji oraz nada im romantycznego charakteru. W sportowym duchu, ale z nutą świeżości, prezentuje się natomiast bluza dresowa marki VAN GRAAF/RAGWEAR. Kto powiedział, że dres musi być nudny i bez polotu - ten model przyciąga uwagę dynamicznym fuksjowo - pomarańczowym kwiatowym nadrukiem. Dodatkowo posiada wygodny kaptur ze ściągaczem, zamek błyskawiczny i pojemne kieszenie typu kangurka. i Autor: materiały prasowe Van Graaf Florystyczne akcenty nie ograniczają się tylko do damskiej garderoby. W męskich stylizacjach kwiatowe i roślinne wzory pojawiają się coraz częściej i warto, aby odgrywały równie istotną rolę co w szafach płci przeciwnej. Przykładem jest koszula VAN GRAAF/JOOP!, której nietuzinkowy wzór malowanych zielonych liści na niebieskim tle oraz luksusowa miękkość i przewiewność wiskozy sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów. Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę propozycję marki VAN GRAAF/BOSS Orange - koszulę rodem z safari w pustynnym kolorze piaskowym, ozdobioną beżowymi liśćmi palmowymi. i Autor: materiały prasowe Van Graaf W modelach koszul biznesowych także pojawia się wzór florystyczny, jest on jednak bardziej subtelny i delikatny. Bawełniana koszula VAN GRAAF/OLYMP Luxor Modern Fit w drobny wzór polnych kwiatów, z kołnierzykiem typu Kent z zintegrowanymi podpinkami, jest idealną bazą wiosennych i letnich służbowych garniturów. Podobnie elegancka koszula VAN GRAAF/ Finshley&Harding o bardziej wyrazistym wzorze orientalnych liści w odcieniach niebieskiego i fioletu, wykonana z czystej bawełny, z regulowanymi mankietami oraz kołnierzykiem typu rekin, to propozycja dla Panów, którzy szukają czegoś swobodnego, ale z nutą oryginalności i nowoczesności. i Autor: materiały prasowe Van Graaf