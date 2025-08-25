Witamina C latem. Eau Thermale Avène rozwiewa mity na temat słynnego składnika kosmetyków

Witamina C (kwas askorbowy) od lat cieszy się uznaniem w kosmetologii ze względu na swoje wyjątkowe właściwości – pomaga przywracać skórze blask, wyrównywać jej koloryt i wspierać ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Mimo to, wokół jej działania wciąż krąży wiele mitów. Część z nich to pozostałość po dawnych formułach kosmetyków, w których witamina C była mniej stabilna, zaś inne wynikają z mylenia jej z kwasami o działaniu złuszczającym. Takie nieporozumienia często utrudniają świadomy wybór produktów i korzystanie w pełni z jej potencjału. Dlatego dziś tak ważna jest rzetelna edukacja oparta na faktach i aktualnej wiedzy.

„Witamina C działa tylko na przebarwienia”

Jej działanie jest znacznie szersze. Witamina C wspomaga syntezę kolagenu, chroni przed wolnymi rodnikami, rozjaśnia cerę i wzmacnia jej odporność na czynniki zewnętrzne. To składnik o wielowymiarowym działaniu odmładzającym oraz ochronnym dla skóry.

„Nie warto jej wdrażać do rutyny, ponieważ szybko się utlenia i traci właściwości”

Stwierdzenie to jest prawdziwe, ale...! Skład większości dostępnych na rynku kosmetyków z witaminą C opiera się na jej klasycznej, mało stabilnej formie – kwasie askorbowym, który łatwo się utlenia i dość szybko traci swoje właściwości. To właśnie stąd bierze się przekonanie, że witamina C nie jest warta codziennego stosowania. Eau Thermale Avène stawia jednak na nowoczesną, stabilną formę i w produktach z gamy VITAMIN ACTIV Cg znajdziemy glukozyd askorbylu - witaminę Cg, którą wyróżnia wysoka trwałość i długotrwałe działanie. Dzięki temu pielęgnacja jest skuteczna, bezpieczna i odpowiednia nawet dla skóry wrażliwej.

„Latem lepiej zrezygnować z kosmetyków z witaminą C”

Witamina C jest często uznawana za składnik aktywny o silnym działaniu, które wymaga zachowania ostrożności. Fakty są jednak zupełnie inne – witamina C neutralizuje wolne rodniki chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień i wzmacnia skuteczność filtrów przeciwsłonecznych. Produkt z witaminą C aplikowany rano przed kosmetykiem z filtrem przeciwsłonecznym zwiększa ochronę przed fotostarzeniem, dlatego też latem jest jednym z najważniejszych sojuszników.

„Działa tylko w ciągu dnia”

Choć zazwyczaj rekomenduje się stosowanie kosmetyków z witaminą C rano, jest ona także skuteczna w nocnej pielęgnacji – np. w kuracjach rozświetlających i wygładzających. Skóra nocą podlega intensywnej regeneracji, co wspomagają specjalnie dobrane składniki aktywne. Idealnym rozwiązaniem w wieczornej pielęgnacji są produkty łączące witaminę C z innymi składnikami aktywnymi, tj. bakuchiolem.

„Wszystkie produkty z witaminą C działają tak samo”

Nie każdy kosmetyk z napisem „witamina C” gwarantuje skuteczność. Kluczowe są takie parametry, jak forma witaminy C, jej stężenie, pH formuły, stabilność oraz obecność składników wspierających. Właśnie dlatego warto sięgać po produkty opracowane przez ekspertów i przebadane klinicznie.

Nowoczesna pielęgnacja z Witaminą Cg od Eau Thermale Avène

Odpowiedzią na potrzeby współczesnych konsumentek i konsumentów jest linia Vitamin Activ Cg od Eau Thermale Avène. Jej podstawą jest stabilna i nowoczesna forma witaminy C: glukozydaskorbylu. W połączeniu z niacynamidem, bakuchiolem i kwasem hialuronowym tworzy kompleksowe formuły o wysokiej skuteczności i bardzo dobrej tolerancji. Produkty działają rozświetlająco, regenerująco oraz przeciwzmarszczkowo, widocznie poprawiając wygląd skóry.

Kluczowym produktem w gamie jest serum korygująco-rozjaśniające o niespotykanym połączeniu składników aktywnych: witaminy Cg w stężeniu 1,8% (które w działaniu antyoksydacyjnym odpowiada 20% witaminie C), niacynamidu (3%), wspomagającym regenerację komórek, działającym przeciwzapalnie i zmniejszającym widoczność przebarwień oraz bakuchiolu (1,5%) zmniejszającego oznaki starzenia się skóry. Uzupełnienie codziennej pielęgnacji stanowi krem intensywnie rozświetlający, dzięki któremu uzyskuje się zdrowy, nawilżony i promienny wygląd skóry.

To pielęgnacja, która łączy nowoczesną naukę z szacunkiem dla potrzeb nawet najbardziej wymagającej skóry.