Witamina C – zimowy must-have dla zdrowej i pełnej blasku skóry

Witamina C to potężny antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za przyspieszanie procesów starzenia. Działa rozjaśniająco, redukuje przebarwienia i wyrównuje koloryt cery. Wspomaga również syntezę kolagenu, co poprawia jędrność i elastyczność skóry, a dodatkowo wzmacnia naczynia krwionośne (jest to istotne zwłaszcza w przypadku cery naczynkowej). To właśnie zimą, kiedy skóra jest narażona na niesprzyjające czynniki zewnętrzne, witamina C staje się nieocenionym sojusznikiem pomagającym zachować zdrowy, promienny wygląd.

Rodzaje witaminy C – którą opcję wybrać?

Witamina C występuje (także w składach kosmetyków) w różnych formach. Wśród nich wyróżniamy m.in. kwas L-askorbinowy, palmitynian askorbylu czy glukozyd askorbylu, a każda z tych substancji ma swoje unikalne właściwości. Kwas L-askorbinowy, będący klasyczną forma witaminy C, jest bardzo skuteczny, lecz charakteryzuje się mniejszą stablinością i zwiększoną podatnością na utlenianie, przez co szybko traci swoją moc. Palmitynian askorbylu choć jest stabilniejszy, ma za to niższą aktywność biologiczną, co oznacza mniejszą efektywność w działaniu. Natomiast glukozyd askorbylu zapewnia głębsze przenikanie i stabilność, należy jednak do droższych składników.

Z kolei tetraizopalmitynian askorbylu – jedna z najnowocześniejszych form witaminy C – wykazuje właściwości lipofilne, co oznacza, że łatwo przenika przez warstwę lipidową skóry, jest bardziej stabilna oraz mniej podatna na zniszczenie. Dzięki temu, tetraizopalmitynian askorbylu umożliwia większą efektywność w pielęgnacji, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. Inne formy, takie jak glukozyd askorbylu czy fosforany askorbylu, również charakteryzują się stabilnością, ale nie oferują tak szybkiej penetracji i skuteczności jak tetraizopalmitynian. Dlatego to właśnie w tych nowoczesnych formach witamina C zapewnia najsilniejszą ochronę skóry, szczególnie zimą.

Witamina C w najlepszym wydaniu

Marka so!flow, znana z innowacyjnych rozwiązań w pielęgnacji włosów, wprowadziła do swojej oferty nową linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy wzbogaconych o witaminę C, które idealnie odpowiadają na potrzeby skóry w zimowe dni. – Wśród naszych najnowszych produktów możemy znaleźć serum z 3% witaminą C w najbardziej stabilnej i skutecznej formie – tetraizopalmitynianie askorbylu. Ta nowoczesna, lipofilna forma witaminy C wyróżnia się wyjątkową przyswajalnością, dzięki czemu zapewnia głębokie wchłanianie i efektywne działanie pielęgnujące. Serum doskonale rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry, a także poprawia jej jędrność i elastyczność, wspomagając naturalny proces produkcji kolagenu. Dzięki właściwościom łagodzącym, serum pomaga także redukować zaczerwienienia i wzmocnić barierę ochronną skóry – mówi Dominika Salachna, Brand Manager marki so!flow.

Nowa linia produktowa to nie tylko serum. W ofercie so!flow znajdziemy także kremy z witaminą C, które doskonale uzupełniają codzienną pielęgnację. Dla posiadaczek skóry suchej marka przygotowała krem intensywnie nawilżający, który głęboko odżywia i przywraca komfort nawet najbardziej przesuszonej cerze. Z kolei dla skóry mieszanej dostępny jest lekki krem, który nawilża i jednocześnie reguluje wydzielanie sebum, zapewniając zdrowy, matowy wygląd twarzy. Pamiętając o delikatnym obszarze wokół oczu, marka jako kolejną nowość wypuściła krem pod oczy z witaminą C, skutecznie redukujący cienie, wygładzający drobne zmarszczki i przywracający promienność spojrzeniu.

Włącz do swojej codziennej pielęgnacji witaminę C i ciesz się zdrową, promienną cerą przez cały rok!

i Autor: materiały prasowe so!flow