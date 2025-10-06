Władaj buty i pędź do Biedronki. Idealne, jesienne perfumy tylko za 12 zł. Zapach gruszki i różowego pieprzu zakręci Ci w głowie

Biedronka oferuje jesienne perfumy w niezwykle atrakcyjnej cenie.

W promocji kupisz dwa zapachy marki Be Beauty, płacąc jedynie 12 zł za każdy.

Odkryj zapach Be Beauty Adore You – kwiatowo-owocową kompozycję z nutami gruszki, różowego pieprzu i wanilii, idealną na jesień.

Sprawdź, do kiedy trwa promocja i nie przegap okazji, by uzupełnić swoją kolekcję perfum!

Nowe promocje w Biedronce! Zmysłowe, jesienne perfumy za 12 zł

Jesienne perfumy kojarzą się z ciepłem i kojącymi nutami, które mogą wpływać na nasz nastrój i poprawiać humor. O tej porze roku wiele kobiet stawia na słodkie i nieco cięższe zapachy. Jeżeli lubisz owocowe aromaty przełamane przyprawowymi akordami to koniecznie sprawdź najnowsze promocje w Biedronce. Znajdziesz tam wyjątkową propozycję zapachu na jesień. To połączenie słodkich, pieczonych owoców z mocą kwiatów. Tylko teraz w promocji Biedronki kupując dwa zapachy marki Be Beauty za każdy z nich zapłacisz jedynie 12 zł. Zapachy i flakony możesz dowolnie mieszać, a promocja trwa aż do soboty, 11 października.

Naszą uwagę przekuł jeden z najpopularniejszych zapachów Be Beauty, czyli Adore You. To typowo kobieca i jesienna woda perfumowana, która może Cię pozytywnie zaskoczyć. Be Beauty Adore You kusi romantycznymi nutami i zwraca uwagę bardzo zmysłowym ogonem, który jest długo wyczuwalny. Adore You to kwiatowo-owocowa kompozycja, która jednak zaskakuje. Wyjątkowy twist gruszki i różowego pieprzu sprawia, że jest to zapach bardzo oryginalny, a przy tym ponadczasowy. Bergamotka w nutach głowy dodaje świeżości i eterycznej kobiecości. W nutach serca wyczuwalna jest róża i jaśmin. Dają on zmysłową mieszankę, która sprawia, że Adore You jest zapachem bardzo zmysłowym i romantycznym. Finalnie, w nutach bazy znajdziemy wanilię, paczule, drzewo cedrowe oraz piżmo. To bardzo uniwersalna i klasyczna baza sprawiają, że jest to zapach ciepły, głęboki i typowo jesienny. Sprawdza się on zarówno na co dzień, jak i na większe, wieczorne wyjścia. W promocji Biedronki kupisz Be Beauty Adore You za jedyne 12 zł.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe