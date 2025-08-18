Włoskie wakacje w modzie! Dolce vita w polskim wydaniu - idealne na koniec lata

She is Sunday po włosku

Za She is Sunday stoi duet, który tworzą mama i córka. Karolinę Miko, kreatywną projektantkę, oraz Mariolę Rutkowską, właścicielkę Atelier Szycie na Miarę, zawodowo połączyła wspólna wizja. Od lat pozwala im ona tworzyć nie tylko markę, ale prawdziwą społeczność. Zaproponowana przez nie moda dla podróżniczek z sercem pełnym marzeń, które każdą wolną chwilę pragną spędzać w atmosferze beztroskiej niedzieli, okazała się sposobem na wypełnienie pewnej luki. Każda podróż, w którą zabierają klientki, nie ma końca. W tym sezonie She is Sunday po raz kolejny serwuje włoskie wakacje, które tak samo dobrze smakują w Padwie, Warszawie i każdym zakątku świata. Inspiracje przeniesione na ubrania i dodatki odzwierciedlają apetyt na stylizacje pełne dobrego smaku. Do głosu dochodzi bowiem energetyczna pomarańcza rodem z kultowego włoskiego koktajlu.

Kapsuła "Spritz Season"

W kolekcji "Spritz Season" flagowy model koszulki z napisem "Ciao" zyskał nie tylko dopełnienie, ale również nową, charakterystyczną kolorystykę, która rozlała się na resztę kolekcji. Mowa o barwach aperitivo. Biało-pomarańczowe i pomarańczowo-białe warianty T-shirtów, bluz, czapek z daszkiem i toreb nie są zatem bez znaczenia. Biel dodaje lekkości i orzeźwienia, pomarańczowy kolor nawiązuje natomiast nie tylko do cytrusów, ale przede wszystkim radości i energii. Te kolory tworzą zatem duet idealny, który pozwoli budować wakacyjny klimat również po sezonie. Kolekcja powstała przy współpracy z producentem prawdziwego symbolu włoskich wakacji, a gama kolorystyczna bezpośrednio nawiązuje do kultowego pomarańczowego drinka.

Za kolekcją, która cieszy oczy, stoją wrażenia dostarczone kubkom smakowym. Powitalne hasło zdobiące ubrania i dodatki z kolekcji "Spritz Season" od She is Sunday to nie jedyny napis, który odzwierciedla nową odsłonę Vacanze Italiane i docenia włoski aperitif, który stał się punktem wyjścia dla projektantek. Utrzymane w bieli i pomarańczy elementy garderoby głoszą także: “Spritz Amici Felici” oraz “Spritz Sole Amore”. To kolejny ukłon w stronę She is Sunday Girls, które zawsze mogą liczyć na nowe wariacje ulubionych haseł. Tu marka pokazała ewolucję znanego i lubianego: “Pizza Pasta Amore”. Po raz kolejny trzy słowa wystarczą, żeby uchwycić esencję wakacyjnych dni.

She is Sunday zatem nie tylko wita na nowo swoje klientki, ale również zdradza im kolejne receptury na potrójnie włoskie wakacje, które są wypełnione smakiem, dobrym towarzystwem i wspaniałym nastrojem. W tym świecie lato trwa trochę dłużej, slow life wypełnia codzienność, a niewymuszony styl dodatkowo to podkreśla. Czapka z daszkiem chroni przed słońcem, kiedy T-shirt pozwala cieszyć się jego promieniami na skórze, a bluza cierpliwie czeka w torbie, żeby utrzymać to ciepło po zachodzie. To ten moment, w którym chce się zatrzymać czas.

Włoskie hasła z polską metką

Kapsuła "Spritz Season" to osobisty manifest lata, w którym liczą się chwile i drobne przyjemności. Dalekie wyjazdy, spontaniczne wypady, a także błogie chwile w domowym zaciszu - jest tu miejsce na nie wszystkie. Kolekcja She is Sunday to bowiem rzeczy, które można mieć zawsze przy sobie. To coś więcej niż ubrania, to elementy, które budują nastrój i zbierają wspomnienia - kapsuła czasu, dzięki której włoskie wakacje są zawsze w zasięgu ręki. Niezależnie od tego czy wybierze się t-shirt, bluzę, czapkę z daszkiem czy torbę, nie ma tu mowy o sezonowym zakupie, który przeminie wraz z letnimi miesiącami.

Ponadczasowy design kolekcji She is Sunday doskonale łączy się z wysoką jakością oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. W filozofię marki wpisuje się bowiem nie tylko projekt zarażający luzem i radością życia, ale również troska o planetę. Naturalne materiały, a także lokalna produkcja, której każdy etap jest przemyślany w taki sposób, aby minimalizował wpływ na środowisko, daje pełny obraz tego, czym jest każde ubranie i dodatek serwowane przez Karolinę Miko i Mariolę Rutkowską. "Spritz Season" to zatem kolejne propozycje, które zagoszczą w szafach She is Sunday Girls na długo.

Są one bowiem tak ponadczasowe, jak smak pomarańczowego koktajlu, który stał się dla nich inspiracją.

i Autor: materiały prasowe Spritz Season

