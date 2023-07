Wokalistka disco polo na seksownych zdjęciach z wakacji. Gdzie wypoczywa gwiazda? „Foczka na Blue Lagoon"

Boski trik na zmarszczki wokół ust. Darmowy sposób wygładzi skórę twarzy niczym botoks za 1000 zł. Zrobisz to w domu

Wokalistka disco polo postanowiła pokazać zdjęcia w stroju kąpielowym i pochwalić się krótkimi wakacjami z córką. Magda Narożna spędziła urlop w Reykjaviku. Towarzyszyła jej córka, Gabrysia. Liderka zespołu Piękni i Młodzi spędza na Islandii niemal każdą wolną chwilę. Jej Instargam jest pełen zdjęć z podróży po wyspie. Tym razem rozgrzała fanów fotkami w bikini w luksusowym SPA.

Wokalistka disco polo rozebrała się w zjawiskowym miejscu. Fani podziwiają figurę i pytają o Islandię

Magda Narożna jest jedna z najpopularniejszych wokalistek disco polo. Razem z zespołem Piękni i Młodzi wylansowała taki wakacyjny hit jak m.in. „Jak w bajce (Ti Amo)”. Piosenkarka jest także aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie dzieli się z fanami nie tylko życiem zawodowym, ale i prywatnym. Stąd wiadomo, że piosenkarka uwielbia Islandię, na którą często podróżuje. Tym razem na jej profilu pojawiła się seria zdjęć w stroju kąpielowym. „Foczka na Blue Lagoon. Ktoś z Was był lub się wybiera?” - napisała Magda Narożna na Instagramie. Fani gwiazdy disco polo natychmiast ruszyli z komentarzami. Podziwiają urodę wokalistki, ale pytają także o Islandię.

- Byłam, jest przepięknie a na dodatek w zimowa pora jeszcze bardziej. - Jesteś przepiękną kobietą. - Islandia piękna, ale Ty piękniejsza - komentują internauci.

Blue Lagoon w Reykjaviku. Tutaj wakacje spędza Magda Narożna

Blue Lagoon to jedna z najbardziej popularnych atrakcji Islandii. Duże i ciepłe jezioro przyciąga miłośników kąpieli o każdej porze roku. Średnia temperatura wody wynosi około 39 stopni C. SPA powstało w 1976 roku. National Geographic, który przyznał Blue Lagoon tytuł jednego z 25 cudów świata. Miejsce jest tak popularne, że żeby się do niego dostać, trzeba zarezerwować bilety nawet kilka tygodni przed przyjazdem.

