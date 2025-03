Wsmaruj w zniszczone paznokcie po hybrydzie, a będą twarde i odżywione. Odratujesz je po manicure. Naturalna odżywka do paznokci

Wsmaruj w zniszczone paznokcie po hybrydzie, a będą twarde i odżywione

Manicure hybrydowy od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych w salonach kosmetycznych. Kobiety pokochały go za to, że daje trwały, piękny kolor i lśniące paznokcie przez długi czas. Jednak często regularne i długotrwałe wykonywanie takiego rodzaju manicure skutkuje osłabieniem płytki paznokcia. Wówczas zaczyna się ona kruszyć, łamać i rozdwajać. Wtedy kobiety zastanawiają się, jak wzmocnić osłabione po hybrydzie paznokcie. Tu warto zastosować domowe odżywki do paznokci, które nie tylko sprawią, że płytka stanie się twarda i przestanie się rozdwajać, ale także zadbają o skórki wokół paznokci. Stosując je nawet raz dziennie już po kilku dniach zauważysz, że Twoje paznokcie zniszczone hybrydą wyraźnie odżyły. Jednym z nieocenionych produktów w pielęgnacji zniszczonych paznokci jest olejek rycynowy. Kosztuje około 5 zł i jest dostępny w każdej aptece. Wystarczy wetrzeć kilka kropel w płytkę i pozostawić. Taki zabieg najlepiej wykonywać wieczorem, tuż przed pójściem do łóżka, aby przez noc mógł odżywić zniszczone paznokcie.

Olejek rycynowy na zniszczone paznokcie. Właściwości

Olejek rycynowy dzięki wysokiej zawartości kwasu rycynolowego, witamin i minerałów działa odżywczo i ochronnie. Wzmacnia płytkę paznokcia i przyspiesza jej wzrost poprzez stymulację krążenia w macierzy paznokcia. Zapobiega także rozdwajaniu paznokci i ich przesuszaniu.

Domowa odżywka na zniszczone paznokcie. Jak ją przygotować i stosować?

Do przygotowania takiej naturalnej odżywki do paznokci potrzebujesz jedynie oliwy z oliwek i soku z cytryny. Podgrzej około pół szklanki oliwy, wlej 2 łyżki soku z cytryny i zamocz w tym roztworze swoje paznokcie przez 10 minut. Dlaczego ta domowa odżywka jest tak cenna dla paznokci? Otóż oliwa z oliwek doskonale nawilża skórki i wzmacnia paznokcie dzięki zawartości witamin i zdrowych kwasów tłuszczowych. Z kolei sok z cytryny natomiast usuwa z pływki paznokcia wszelkie nieestetyczne przebarwienia i wybiela paznokcie nadając im zdrowy wygląd. Do tego zmiękcza skórki i zdecydowanie łatwiej je usunąć.