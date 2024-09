Wsparcie leczenia i pielęgnacja „w punkt”. Co warto wiedzieć o jesiennych potrzebach skóry trądzikowej?

Trądzik: kilka faktów. Po pierwsze, jest to schorzenie dermatologiczne o podłożu zapalnym, które objawia się zespołem dokuczliwych, nierzadko bolesnych objawów. Zaliczamy do nich stany zapalne o różnym charakterze, m.in. grudki, krosty, guzki czy torbiele, najczęściej występujące na twarzy oraz na dekolcie i plecach (czyli miejscach obfitujących w gruczoły łojowe). Po drugie: trądzik jest bardzo częstym schorzeniem – nie tylko wśród osób w okresie dojrzewania, ale także dorosłych (mówimy w tym przypadku o tzw. trądziku późnym).

Po trzecie – i bardzo istotne – trądzik należy leczyć. Popularne kiedyś błędne przekonanie o tym, że trądzik pospolity „to choroba nastolatków, która sama przejdzie z wiekiem” to jeden z największych mitów świata beauty. Udowodniono, że nieleczone i niepielęgnowane odpowiednio zmiany trądzikowe nie tylko sprawiają dyskomfort fizyczny i psychiczny, ale także mogą powodować powstawanie widocznych blizn. Kluczem do zwalczenia objawów trądziku jest połączenie właściwego leczenia i delikatnej, ale bardzo skutecznej pielęgnacji.

Moc potrzeb po lecie

Czy wiesz, że przyczyną zmian trądzikowych zwykle bywa nadmierna aktywność gruczołów łojowych, u której podłoża leżą zmiany hormonalne? Kosmetolodzy wskazują, że istnieje wiele czynników wpływających negatywnie na pracę gruczołów łojowych, a w konsekwencji – na stan cery trądzikowej. Są to m.in. ekspozycja na słońce, zmiany diety i stres. O ile wakacje i stres są (na szczęście) bardzo daleko na mapie skojarzeń, to słońce i zmiana diety – zdecydowanie są atrybutami lata. Wniosek: początek jesieni to czas, kiedy cera trądzikowa szczególnie potrzebuje atencji.

Pielęgnacja o działaniu przeciwzapalnym

Eksperci wskazują, że kluczem do efektywności w opiece nad skórą trądzikową jest działanie przeciwzapalne. Skutecznym rozwiązaniem są kosmetyki na bazie kwasów i wyciągów z ziół – stosowane nie tylko do pielęgnacji, ale także do oczyszczania. – W przypadku pielęgnacji skóry z objawami trądziku doskonale sprawdzają się kosmetyki oparte na mocy kwasów, m.in. kwasu szikimowego i pirogronowego oraz naturalnych wyciągów z ziół – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Takie połączenie znajdziemy w Żelu do mycia i demakijażu Acne Skin SOLVERX®. Kwas szikimowy działa przeciwzapalnie, odblokowuje zaczopowane ujścia gruczołów łojowych i pomaga znacznie zmniejszyć liczbę grudek zapalnych w skórze. Z kolei kwas pirogronowy niweluje zaskórniki oraz działa przeciwbakteryjnie poprzez obniżenie PH skóry. Kojący wyciąg z kory dębu łagodzi podrażnienia, przynosząc potrzebną ulgę wrażliwej skórze – dodaje.

Eksperci wskazują, że kolejnymi z filarów procedury pielęgnacji cery trądzikowej jest odpowiedni dobór toniku (tu również doskonałą bazą jest duet: kwas pirogronowy i szikimowy) oraz kremu, który zawiera dobroczynne wyciągi z roślin, np. olej z pestek malin o działaniu przeciwzapalnym lub olej jojoba, który działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Kosmetolodzy wskazują także na niacynamid, który wpływa na zmniejszenie wydzielania sebum.

W sam punkt!

Jedną z kluczowych zasad efektywności w pielęgnacji cery trądzikowej jest wsparcie dobrych praktyk w domowym SPA działaniem punktowym… czyli kosmetykami „do zadań specjalnych”, działającymi bezpośrednio na zmianę skórną. Możemy pomóc sobie „tu i teraz”, stosując produkt z cynkiem PCA, który zmniejsza wydzielanie łoju i łagodzi stany zapalne. Idealnie, jeśli w wybranym przez nas kosmetyku znajduje się także kompleks znanych już kwasów pirogronowego i szikimowego (w ten sposób zmultiplikujemy efektywność działania). Kosmetolodzy podkreślają, że produkty działające punktowo to odpowiedź na potrzeby nie tylko osób cierpiących na trądzik, ale także tych, którym niekiedy po prostu „przytrafiają się” niemiłe niespodzianki w postaci zapalnego guzka lub krostki. – Taki żel „do zadań specjalnych”, jak Żel punktowy Acne Skin to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób cierpiących na trądzik, ale także dla wszystkich, którzy chcą szybko i skutecznie zadziałać w przypadku niemiłej niespodzianki – mówi Agnieszka Kowalska.

Cera trądzikowa „docenia” wytrwałość

Skóra trądzikowa wymaga systematycznej pielęgnacji. Co to oznacza? Przede wszystkim, że zniwelowanie objawów zapalnych powinno nas motywować… do kontynuacji profesjonalnych działań w domowym SPA. Tym czasem praktyka kosmetologów pokazuje, że jeśli widzimy efekty (a raczej… właśnie nie widzimy – zmian skórnych), często zapominamy o regularnym stosowaniu odpowiednich składników aktywnych. Nic bardziej błędnego! – Długotrwała, systematyczna pielęgnacja, a zatem demakijaż i nawilżenie przy użyciu produktów przeciwzapalnych, złuszczających i łagodzących to klucz do efektywności w przypadku cery skłonnej do trądziku. To kluczowe, byśmy nie zaprzestawały właściwej pielęgnacji, gdy znikną najbardziej widoczne i dokuczliwe objawy. Nasza skóra bez wątpienia to „doceni”, a my zaobserwujemy poprawę jej stanu – mówi Agnieszka Kowalska.

ŻEL PUNKTOWY na zmiany miejscowe

SOLVERX® ACNE SKIN

Żel punktowy do stosowania na miejscowe zmiany występujące przy trądziku pospolitym.

Zawarty w składzie cynk PCA zmniejsza wydzielanie łoju, działa ściągająco i łagodzi stany zapalne.

Z kolei kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego oczyszcza pory, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych oraz działa delikatnie złuszczająco.

