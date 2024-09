Wymieszaj ze sobą te 2 składniki z kuchni i nałóż na lwią zmarszczkę. W 15 minut lwia zmarszczka zostanie zmniejszona, a skóra wygładzona. Domowa maseczka, która działa jak pogromca zmarszczek

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i nałóż na skórę. Po 15 minutach cera będzie wygładzona i ujędrniona

Warto pamiętać, że każda pielęgnacja przeciwzmarszczkowa nie sprawi, że istniejące bruzdy magicznie znikną. Kosmetyki i masaże mogą skutecznie spowolnić procesy starzenia się skóry i zminimalizować widoczność niektórych zmarszczek. Kluczem jest systematyczność oraz prawidłowe dobrane składników aktywnych w kosmetykach. Jeżeli zależy Ci na silnym działaniu przeciwzmarszczkowym to szukaj produktów z retinolem, witaminą C oraz kwasami w składzie. Nie zapominaj o regeneracji i nawilżeniu skóry. Odpowiednio nawodniona cera jest bardziej jędrna, a widoczność zmarszczek zminimalizowana.

Świetnym uzupełnieniem profesjonalnej pielęgnacji mogą być domowe maseczki. W przyrodzie znajdziesz wiele składników, które mają pozytywny wpływ na Twoją skórę. Jedną z najczęściej polecanych maseczek do zrobienia w domu jest ta z miodu oraz mleczka kokosowego. Zbawienne właściwości miodu znane są od tysięcy lat. Świetnie łagodzi podrażnienia, minimalizuje zaczerwieniania oraz działa jak przeciwutleniacz i spowalnia procesy starzenia się skóry. Z kolei mleczko kokosowe świetnie ujędrnia i działa przeciwzmarszczkowo. Dodatkowo zmiękcza naskórek i zapobiega utracie wody.

Jak przygotować domową maseczką na lwią zmarszczkę z miodu i mleczka kokosowego?

W miseczce wymieszaj ze sobą 4 łyżki miodu (czystego bez owocowych dodatków) i 4 łyżki mleczka kokosowego. Tak przygotowaną maseczkę nałóż na skórę i pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie całość zmyj letnią wodą i zaaplikuj ulubiony krem nawilżający. Maseczka z miodu i mleczka kokosowego nie podrażnia skóry i bez obaw możesz ją stosować nawet 2 razy w tygodniu.

Czym jest lwia zmarszczka i kogo dotyczy?

Lwia zmarszczka to jedna lub dwie bruzdy zalkalizowane pionowo na czole. U niektórych osób pojawia się ona stosunkowo wcześnie, u innych widoczna jest dopiero koło 40-tki. Wszystko zależy od uwarunkowań genetycznych oraz mimiki naszej twarzy. Równie ważny jest nasz tryb życia. Na powstawanie zmarszczek wpływ ma także dieta, odpowiednie nawadniania się oraz pozycja w jakiej śpimy. Gdy śpimy na boku to automatycznie na naszym czole może pojawiać się zmarszczka, która z czasem będzie się pogłębiać. Kosmetolodzy są zdania, że najlepsza pozycja do snu to ta na plecach. Lwia zmarszczka jest także charakterystyczna dla osób żyjących w stresie.

