Wspólna kolekcja NAOKO x Homla: świat jest (Twoim) domem

Zanurz się we włoskiej jesieni - stwórz wnętrze pełne podróżniczej magii

Inspiracją dla kolekcji NAOKO x HOMLA stała się włoska jesień – czas, gdy krajobrazy ożywają feerią barw, a spokojne jeziora i malownicze miasteczka zapraszają do zatopienia się w pięknie natury. Ta kolekcja, jak mówi Monika Szyndler, właścicielka i projektantka NAOKO, ma na celu przenieść tę atmosferę do wnętrz naszych domów:

„Podróże są dla nas niekończącym się źródłem inspiracji. To podczas odkrywania nowych miejsc rodzą się pomysły na projekty, które przenoszą atmosferę odwiedzanych miejsc do naszej codzienności. Współpraca z Homlą pozwoliła nam połączyć naszą pasję do odkrywania świata z miłością do pięknych wnętrz. Dzięki tej kolekcji chcemy, by każdy mógł poczuć się jak na relaksującym wyjeździe, nie ruszając się z domu.”

Odkrywanie nowych miejsc i podróże są głęboko zakorzenione w DNA NAOKO. To właśnie fascynacja nieznanym, chęć przeżywania nowych przygód i pokonywania wyzwań są inspiracją dla łódzkiej marki. W swoich projektach NAOKO łączy styl, komfort i funkcjonalność, tworząc ubrania, które towarzyszą w codziennych wyzwaniach, niezależnie od pogody czy okazji. Kurtki skutecznie chroniące przed chłodnym wiatrem, ciepłe swetry idealne na jesienne wieczory oraz inne elementy garderoby sprawiają, że codzienne wyjścia mogą przypominać małą podróż, niezależnie od tego, czy spacerujemy po parku, czy relaksujemy się w domowym zaciszu.

HOMLA z kolei oferuje szeroki wybór produktów, które zmienią każde wnętrze w komfortowe i przytulne miejsce. Miękkie poduszki, ciepłe koce i stylowa ceramika – każdy z tych elementów został zaprojektowany tak, aby wnosić do przestrzeni przytulność i spokój.

Przeżyj przygodę pełną nowych kultur, kolorów i faktur w domowym zaciszu

Kolekcja NAOKO x HOMLA to więcej niż odzież i dekoracje – to opowieść o podróży, którą można przeżywać każdego dnia, bez konieczności opuszczania domu. To zaproszenie do odkrywania piękna, które otacza nas wszędzie, nawet w codziennej przestrzeni. Produkty Homla tworzą w domu atmosferę spokoju i komfortu, podczas gdy ubrania NAOKO dodają codziennym chwilom odrobinę przygody i stylu. Te dwie kolekcje doskonale się dopełniają, przenosząc atmosferę jesiennych przygód do wnętrza naszych czterech ścian, tworząc przestrzeń pełną ciepła i wygody.

Wyjątkowa współpraca i ewolucja polskiego designu

Współpraca NAOKO i HOMLA to dowód na to, jak polska kreatywność i design mogą inspirować i wyznaczać nowe standardy na światowej scenie. Kolekcja NAOKO x HOMLA jest już dostępna online oraz w salonach stacjonarnych. To doskonała okazja, aby odkryć, jak podróże, moda i design mogą przenikać się, tworząc przestrzenie pełne indywidualności, stylu i niepowtarzalnego charakteru.

„Wprowadzenie kolekcji na rynek to odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów multifunkcjonalnych i pełnych charakteru. Homla x NAOKO to krok w stronę budowania oferty, która nie tylko spełnia oczekiwania użytkowników, ale także wyznacza nowe standardy w branży. Jest to także ukłon w stronę współczesnego konsumenta, który ceni sobie zarówno komfort, jak i estetykę, a także chce otaczać się produktami, które mają swoją historię i duszę.” - dodaje Justyna Górecka - Siupik, Członek Zarządu HOMLA.

i Autor: materiał prasowy NAOKO

