Wszystko, co musisz wiedzieć o makijażu brwi. Sekret idealnej oprawy oczu

Można powiedzieć, że makijaż brwi jest najbardziej zmienny. Makijaż oczu czy twarzy nie przeszedł w ostatnich latach takiej transformacji jak właśnie makijaż brwi. Jeszcze kilka lat temu chętnie sięgaliśmy do cienie lub pomady do brwi. Potem przyszłą moda na żele i kredki. Dzisiaj chętnie utrwalamy brwi na mydło, a pojedyncze włoskie dorysowujemy specjalnie pisakami.

Top 3 produkty do makijażu brwi

BENEFIT COSMETICS 24hr Brow Setter - Żel utrwalający do brwi

Odkryj najlepszy bezbarwny żel do brwi, który utrzyma je na swoim miejscu do 24h! Z niezawodnym 24hr Brow Setter ułożysz włoski w pożądanym kierunku i będziesz cieszyć się efektem przez całą dobę! Ten przezroczysty żel posiada precyzyjny aplikator, który złapie każdy najmniejszy włosek.

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

BENEFIT COSMETICS Mighty Fine Brow Pen - precyzyjny pisak do brwi z potrójną końcówką

Mighty Fine Brow Pen od marki Benefit to precyzyjny pisak do brwi z potrójną końcówką o grubości 0,1 mm. Dokładnie i szybko wypełnia brwi, naśladując wygląd naturalnych włosków, zapewniając pełny, wyrazisty look, który utrzymuje się przez wiele godzin. Zaufaj twórcom największych bestsellerów do brwi!

i Autor: materiały prasowe Benefit

BENEFIT COSMETICS Benefit Cosmetics Precisely, My Brow - Ultraprecyzyjna Kredka Do Brwi

Precisely, My Brow to niezawodna kredka do brwi od Benefit, która pozwoli Ci na osiągnięcie profesjonalnego efektu w makijażu brwi, o jakim marzysz! Jej wyjątkowy i precyzyjny kształt umożliwia dorysowanie cieniutkich linii imitujących włoski, dzięki czemu osiągniesz naturalny efekt. Wypróbuj!