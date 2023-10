Wybierz idealny podkład dla siebie. Przegląd trendów od kultowej włoskiej marki makijażowej

Trendy i nowości beauty z Sephory. Cienie do powiek, które dodadzą spojrzeniu elegancji i blasku. Idealne do makijażu wieczorowego i dziennego

Cel: aksamitna skóra + efekt filtra z Instagrama

Najlepszy wybór: Instamoisture Foundation nawilżający podkład w płynie SPF 25

To lekki podkład w płynie z filtrem SPF 25, który wyrównuje koloryt skóry, wygładza ją i nadaje promienny wygląd. Optycznie upiększa tuszując niedoskonałości, dzięki czemu działa niczym fotograficzny filtr. Jego innowacyjna formuła, wzbogacona wyciągiem z malin i aloesu, zapewnia nawilżenie do 24 godzin oraz modulowane średnie krycie, ponadto filtr SPF pomaga chronić skórę przed działaniem promieni UV. Jest szczególnie polecany do skóry normalnej i suchej.

Cel: maskowanie niedoskonałości + mocne krycie

Najlepszy wybór: Full Coverage 2-In-1 Foundation&Concealer mocno kryjący podkład i korektor 2w1

To mocno kryjący podkład i korektor 2 w 1, który maskuje i niweluje wszelkie niedoskonałości cery, takie jak cienie pod oczami, przebarwienia i drobne zmarszczki. Pozostawia na twarzy cienką warstwę, dającą efekt drugiej skóry, o matowo-satynowym wykończeniu. Ma kremową, hiper płynną konsystencję i specjalnie zaprojektowany aplikator, dzięki czemu łatwo się rozprowadza, umożliwiając niesamowite krycie o zmiennej intensywności. Jest idealny do cery normalnej, mieszanej i tłustej.

Cel: długotrwały efekt + matowe wykończenie

Najlepszy wybór: Unlimited Foundation długotrwały podkład w płynie

To lekki podkład w płynie o trwałości do 24 godzin bez uczucia „ściągnięcia” skóry. Jego kremowa formuła zapewnia jej komfort i gładkość oraz perfekcyjne wykończenie makijażu utrzymujące się od rana do wieczora. Jest odpowiedni do każdego rodzaju cery, daje naturalne matowe wykończenie i stopniowane krycie. Skóra jest udoskonalona, nieskazitelna i naturalnie zmatowiona przez cały dzień.

Cel: nawilżenie + wyrównanie kolorytu

Najlepszy wybór: Smart Hydrating Foundation nawilżający podkład w płynie

To podkład w płynie zapewniający efekt drugiej skóry. Skutecznie nawilża i wyrównuje koloryt, zapewnia średnie krycie i naturalny efekt nieskazitelnej cery. Jego specjalna receptura została wzbogacona o zestaw składników o działaniu zmiękczającym i przeciwutleniającym, a płynna konsystencja ułatwia równomierne rozprowadzenie i zapewnia naturalny wygląd przez cały dzień. To doskonała propozycja dla każdego rodzaju skóry.

Cel: rozświetlenie + efekt no make-up

Najlepszy wybór: Skin Tone Foundation rozświetlający podkład we fluidzie SPF 15

To rozświetlający podkład we fluidzie, zapewniający gładkie i naturalnie promienne wykończenie. Jego innowacyjna formuła z kwasem hialuronowym gwarantuje nawilżanie skóry do 8 godzin, a wyjątkowo lekka konsystencja pozwala uzyskać efekt makijażu „no make-up”. Podkład zapewnia średni stopień krycia, o łatwej do stopniowania intensywności, oraz prostą i przyjemną aplikację. Ponadto filtr SPF 15 pomaga chronić skórę przed promieniami UV.

Cel: satynowe wykończenie + efekt drugiej skóry

Najlepszy wybór: Liquid Skin Second Skin Foundation podkład w płynie

To podkład w płynie z filtrem SPF 15, kwasem hialuronowym, witaminą C, resweratrolem oraz keratyną. Doskonale wtapia się w skórę, nie obciążając jej przy tym, a jego lekka konsystencja zapewnia łatwą aplikację oraz średnie krycie o zmiennej intensywności. Podkład daje satynowe wykończenie, a zarazem świetlisty koloryt, czyli tzw. efekt „soft focus”.

Cel: zmatowienie skóry + tuszowanie niedoskonałości

Najlepszy wybór: Nothing Matte-R Mattifying Foundation matujący podkład w płynie

To upiększający podkład w płynie zapewniający skórze zmatowienie do 12 godzin bez efektu maski. Ma innowacyjną formułę „mimic effect”, która dopasowuje się do ruchów mimicznych, zapewniając naturalny wygląd, a jego lekka konsystencja sprawia, że przyjemnie się nakłada i łatwo wtapia w skórę. Podkład jest szczególnie zalecany do cery normalnej, mieszanej i tłustej.

